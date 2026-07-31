Alfa-Bank Released a New App for iPhone Owners

·40·Technology
Alfa-Bank Released a New App for iPhone Owners

Rossiyaning yirik moliya institutlaridan biri boʻlgan Alfa-bank foydalanuvchilar uchun navbatdagi dasturiy taʼminotini chiqarib, uni App Store rasmiy katalogiga joylashtirdi. TАСС axborot agentligining bank matbuot xizmatiga tayanib xabar berishicha, gap iPhone foydalanuvchilariga moʻljallangan «Investpotok» ilovasi haqida bormoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur servis investitsiya va moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirishga qiziquvchi mijozlarga moʻljallangan boʻlib, u orqali mobil qurilmalar yordamida qimmatli qogʻozlar bozorida faoliyat yuritish imkoniyati yaratiladi. Bank vakillari foydalanuvchilarni yangi dasturni zudlik bilan oʻrnatib olishga chaqirmoqda.

Aksiya va imtiyozlar

Taqdim etilayotgan maʼlumotlarga koʻra, yangi dastur orqali darhol brokerlik hisobvaragʻini ochish imkoniyati mavjud. Shuningdek, moliya tashkiloti yangi investorlarni jalb qilish maqsadida maxsus aksiya eʼlon qilgan boʻlib, unga koʻra yangi qoʻshilgan mijozlarga 5 ming rublgacha boʻlgan miqdorda aksiyalar sovgʻa qilinadi.

Biroq, zamonaviy moliya bozoridagi mavjud vaziyat va cheklovlarni hisobga olgan holda, bank xodimlari muhim ogohlantirishni ham qoʻshimcha qilishgan. Ularning tasdiqlashicha, mazkur servis kelgusida App Store platformasidan olib tashlanishi yoki bloklanishi ehtimoli yoʻq emas.

Xavfsizlik va istiqbollar

Soʻnggi yillarda Apple kompaniyasining ilovalar doʻkonidagi siyosati va sanksiya choralari tufayli bank va moliya ilovalari tez-tez oʻzgarishlarga uchrab kelmoqda. Shu sababli foydalanuvchilar bunday dasturlarni mavjud paytda yuklab olishga harakat qilishadi.

Mutaxassislar bunday ilovalarni oʻrnatishda ularning rasmiy manbalardan olinganiga eʼtibor qaratish lozimligini eslatib oʻtishadi. Alfa-bank tomonidan chiqarilgan yangi «Investpotok» ilovasi ham vaqtinchalik barqaror ishlashi yoki kelgusida muammolarga duch kelishi mumkinligi bankning oʻzi tomonidan tan olingani eʼtiborga loyiq.

Hozircha ilovani App Storeʼdan toʻgʻridan-toʻgʻri yuklab olish va taqdim etilgan bonuslardan foydalanish imkoniyati saqlanib qolmoqda. Bank mijozlari va yangi investorlar ushbu imkoniyatdan foydalangan holda oʻzlarining investitsion portfelini shakllantirishlari mumkin.

Alfa-BankApp StoreInvestpotokiPhoneInvestment
Add Zamin.uz to GoogleRead "Zamin" on Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comments 0

Related news

Tesla May Sell or Spin Off Its Business in ChinaTesla May Sell or Spin Off Its Business in ChinaToday, 18:55Delivery by Yandex Robot Couriers Starts in AstanaDelivery by Yandex Robot Couriers Starts in AstanaToday, 18:55Ugreen Introduces Advanced Nexode Pro Charger with 160 W PowerUgreen Introduces Advanced Nexode Pro Charger with 160 W PowerToday, 18:27Ryan Williams Raises $10 Million for Ellis AI Aimed at Private Credit ManagersRyan Williams Raises $10 Million for Ellis AI Aimed at Private Credit ManagersToday, 17:26China has updated its 50 Beidou satellitesChina has updated its 50 Beidou satellitesToday, 16:51Avito Uslugi Launches Search Filter for AI SpecialistsAvito Uslugi Launches Search Filter for AI SpecialistsToday, 16:23
AnnouncementsPartnership
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How to choose a card for daily expenses?
How to choose a card for daily expenses?
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Where should you work to increase your chances of getting a loan
Where should you work to increase your chances of getting a loan

Most read Technology news

NASA captures unusual phenomenon in the Black Sea from space
NASA captures unusual phenomenon in the Black Sea from space
Communicating with the Deceased via AI: Research Yields Unexpected Results
Communicating with the Deceased via AI: Research Yields Unexpected Results
World climate at risk: Probability of a “Super El-Nino” reaches 81 percent
World climate at risk: Probability of a “Super El-Nino” reaches 81 percent
Formation of new ocean crust observed live for the first time
Formation of new ocean crust observed live for the first time
Japanese Scientists Revolutionize Batteries: Lithium-Sulfur Battery Created
Japanese Scientists Revolutionize Batteries: Lithium-Sulfur Battery Created
Scientists discover atmosphere on an Earth-like planet for the first time
Scientists discover atmosphere on an Earth-like planet for the first time
Apple iPhone 18 Pro revealed in video for the first time: A revolution in camera and design
Apple iPhone 18 Pro revealed in video for the first time: A revolution in camera and design
Toyota Announces Lifetime Warranty for EVs: Batteries Replaced for Free
Toyota Announces Lifetime Warranty for EVs: Batteries Replaced for Free