Alfa-Bank Released a New App for iPhone Owners
Rossiyaning yirik moliya institutlaridan biri boʻlgan Alfa-bank foydalanuvchilar uchun navbatdagi dasturiy taʼminotini chiqarib, uni App Store rasmiy katalogiga joylashtirdi. TАСС axborot agentligining bank matbuot xizmatiga tayanib xabar berishicha, gap iPhone foydalanuvchilariga moʻljallangan «Investpotok» ilovasi haqida bormoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur servis investitsiya va moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirishga qiziquvchi mijozlarga moʻljallangan boʻlib, u orqali mobil qurilmalar yordamida qimmatli qogʻozlar bozorida faoliyat yuritish imkoniyati yaratiladi. Bank vakillari foydalanuvchilarni yangi dasturni zudlik bilan oʻrnatib olishga chaqirmoqda.
Aksiya va imtiyozlarTaqdim etilayotgan maʼlumotlarga koʻra, yangi dastur orqali darhol brokerlik hisobvaragʻini ochish imkoniyati mavjud. Shuningdek, moliya tashkiloti yangi investorlarni jalb qilish maqsadida maxsus aksiya eʼlon qilgan boʻlib, unga koʻra yangi qoʻshilgan mijozlarga 5 ming rublgacha boʻlgan miqdorda aksiyalar sovgʻa qilinadi.
Biroq, zamonaviy moliya bozoridagi mavjud vaziyat va cheklovlarni hisobga olgan holda, bank xodimlari muhim ogohlantirishni ham qoʻshimcha qilishgan. Ularning tasdiqlashicha, mazkur servis kelgusida App Store platformasidan olib tashlanishi yoki bloklanishi ehtimoli yoʻq emas.
Xavfsizlik va istiqbollarSoʻnggi yillarda Apple kompaniyasining ilovalar doʻkonidagi siyosati va sanksiya choralari tufayli bank va moliya ilovalari tez-tez oʻzgarishlarga uchrab kelmoqda. Shu sababli foydalanuvchilar bunday dasturlarni mavjud paytda yuklab olishga harakat qilishadi.
Mutaxassislar bunday ilovalarni oʻrnatishda ularning rasmiy manbalardan olinganiga eʼtibor qaratish lozimligini eslatib oʻtishadi. Alfa-bank tomonidan chiqarilgan yangi «Investpotok» ilovasi ham vaqtinchalik barqaror ishlashi yoki kelgusida muammolarga duch kelishi mumkinligi bankning oʻzi tomonidan tan olingani eʼtiborga loyiq.
Hozircha ilovani App Storeʼdan toʻgʻridan-toʻgʻri yuklab olish va taqdim etilgan bonuslardan foydalanish imkoniyati saqlanib qolmoqda. Bank mijozlari va yangi investorlar ushbu imkoniyatdan foydalangan holda oʻzlarining investitsion portfelini shakllantirishlari mumkin.
…