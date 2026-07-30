Robot Vacuums Made in China May Be Banned in the USA

·44·Technology
Robot Vacuums Made in China May Be Banned in the USA

AQSh rasmiylari AI Action Plan tashabbusi doirasida avtonom robotlar importiga nisbatan yangi cheklovlarni joriy etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Federal aloqa komissiyasi (FCC) eʼlon qilgan hujjatlarga tayanib, ixbt.com xabar berishicha, mazkur yangi qoidalar doirasiga nafaqat gumanoid hamda toʻrt oyoqli robotlar, balki maishiy texnika vositalari ham tushishi mumkin. Ushbu tashabbus mamlakat bozoriga kirib kelayotgan aqlli qurilmalar xavfsizligini taʼminlash va taʼminot zanjirlarini tartibga solishga qaratilgani bilan muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hujjatga muvofiq, robot tushunchasiga mustaqil ravishda harakatlana oladigan, turli datchiklar bilan jihozlangan, tarmoqqa ulanish imkoniyatiga ega boʻlgan hamda dok-stansiyasi bilan birga ogʻirligi 4,4 funtdan (taxminan 2 kilogrammdan) ortiq boʻlgan qurilmalar kiritilgan. Mazkur taʼrifga koʻra, bugungi kunda ommalashgan aksariyat zamonaviy robot-changyutgichlar, yuvish vositalarini bajaruvchi robotlar, maysazor oʻrishga moʻljallangan robotlashtirilgan gazonokosilkalar, shuningdek, basseynlarni tozalash, yuklarni tashish hamda omborxona va ishlab chiqarish korxonalarini avtomatlashtirish qurilmalari xavf ostida qolmoqda.

Import uchun maxsus ruxsatnoma talab etiladi

Taklif etilayotgan qoidalarga koʻra, ushbu turdagi yangi qurilmalarning import qilinishi maxsus ruxsatnoma olinmaguncha taqiqlanadi. Biroq mazkur cheklovlardan qochish yoʻllari ham koʻzda tutilgan. Xususan, oʻz ishlab chiqarish quvvatlari va taʼminot zanjirlarini AQSh hududiga koʻchirib oʻtkazayotgan kompaniyalar uchun istisnolar belgilanishi koʻzda tutilgan.

Shu bilan birga, joriy cheklovlar allaqachon FCC sertifikatidan oʻtib ulgurgan qurilmalarga taʼsir qilmaydi. Bunday modellar AQSh bozorida avvalgidek erkin sotilaveradi. Shuningdek, allaqachon foydalanib kelinayotgan robotlar egalari ham ularning kundalik ish faoliyatida hech qanday oʻzgarishlarga duch kelishmaydi.

Bozorga taʼsiri va istiqbollari

Agar ushbu hujjat sezilarli oʻzgarishlarsiz qabul qilinib, kuchga kiradigan boʻlsa, robototexnikaning yangi modellari AQSh bozoriga boshqa mamlakatlarga nisbatan kechikib kirib kelishi mumkin. Ayrim holatlarda esa zarur ruxsatnomalar olingunga qadar kompaniyalar yangi mahsulotlarini sotuvga chiqarmaslikka qaror qilishlari ham ehtimoldan xoli emas.

Mazkur tashabbus Xitoyda ishlab chiqariladigan maishiy va professional robototexnika importiga jiddiy toʻsiq qoʻyib, mahalliy bozor ishtirokchilari va taʼminot zanjiri siyosatiga sezilarli darajada taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda. Ekspertlarning fikricha, bu kabi choralar kelgusida texnologik bozorlarda raqobat muhitini oʻzgartirib yuborishi mumkin.

USARobotsVacuum CleanersChinaTechnology
Add Zamin.uz to GoogleRead "Zamin" on Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comments 0

Related news

Huawei is preparing to present the new MateBook Pro S laptopHuawei is preparing to present the new MateBook Pro S laptopToday, 09:28New versions of the AMD Radeon RX 9050 graphics card introducedNew versions of the AMD Radeon RX 9050 graphics card introducedToday, 07:22Huawei to start production of glass-based microchips in 2027Huawei to start production of glass-based microchips in 2027Today, 05:57AMD Radeon RX 9050 graphics card will not be available for retail saleAMD Radeon RX 9050 graphics card will not be available for retail saleToday, 05:29Competition in the Microsoft and AI market is intensifyingCompetition in the Microsoft and AI market is intensifyingToday, 05:28Rosatom sets historical record in nuclear reactor productionRosatom sets historical record in nuclear reactor productionToday, 04:56
AnnouncementsPartnership
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How to choose a card for daily expenses?
How to choose a card for daily expenses?
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Where should you work to increase your chances of getting a loan
Where should you work to increase your chances of getting a loan

Most read Technology news

NASA captures unusual phenomenon in the Black Sea from space
NASA captures unusual phenomenon in the Black Sea from space
Communicating with the Deceased via AI: Research Yields Unexpected Results
Communicating with the Deceased via AI: Research Yields Unexpected Results
World climate at risk: Probability of a “Super El-Nino” reaches 81 percent
World climate at risk: Probability of a “Super El-Nino” reaches 81 percent
Formation of new ocean crust observed live for the first time
Formation of new ocean crust observed live for the first time
Hyper-realistic Humanoid Robot Sales Begin in China: Prices Up to $146,000
Hyper-realistic Humanoid Robot Sales Begin in China: Prices Up to $146,000
Japanese Scientists Revolutionize Batteries: Lithium-Sulfur Battery Created
Japanese Scientists Revolutionize Batteries: Lithium-Sulfur Battery Created
Scientists discover atmosphere on an Earth-like planet for the first time
Scientists discover atmosphere on an Earth-like planet for the first time
Apple iPhone 18 Pro revealed in video for the first time: A revolution in camera and design
Apple iPhone 18 Pro revealed in video for the first time: A revolution in camera and design