Netflix Acquired The Walking Dead Universe for $500 Million

·39·Technology
Netflix Acquired The Walking Dead Universe for $500 Million

Dunyoning yetakchi striming xizmati boʻlgan Netflix oʻz tarixidagi eng yirik litsenziya kelishuvlaridan biriga qoʻl urdi. AMC Global Media kompaniyasining maʼlum qilishicha, tomonlar 500 million dollarlik koʻp yillik global shartnomani imzolagan boʻlib, u mashhur «The Walking Dead» koinotini butun dunyo boʻylab tomoshabinlarga taqdim etish imkonini beradi. Ushbu kelishuv platforma uchun ham, butun televideniye bozori uchun ham strategik ahamiyatga ega. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi kelishuv doirasida Netflix asl «The Walking Dead» seriali va uning barcha oltita spin-offini oʻz ichiga olgan jami 371 qismni namoyish etish huquqini qoʻlga kiritdi. Eʼtiborli jihati, Netflix 2011 yildan buyon AQShda ushbu omon qolish dramasi uchun eksklyuziv uy boʻlib kelgan boʻlsa, endi mazkur kontent Buyuk Britaniya, Italiya, Avstraliya va Yangi Zelandiya kabi qoʻshimcha bozorlarga ham yetib boradi.

Kelishuv tafsilotlari va moliyaviy koʻrsatkichlar

Mazkur 500 million dollarlik narx soʻnggi yillardagi eng qimmat televideniye litsenziya shartnomalaridan biri sifatida qayd etildi. Taqqoslash uchun, HBO Max 2020 yilda «Friends» serialini Netflixʼdan oʻz platformasiga oʻtkazish uchun 425 million dollar toʻlagan edi. Biroq bu safargi bitimning oʻziga xosligi shundaki, Netflix eksklyuziv huquqlarga ega boʻlmaydi va striming kirish huquqini AMC+ platformasi bilan boʻlishadi. Bu esa kompaniyaning serial ustidan oʻn yildan ortiq davom etgan yakka hokimligiga chek qoʻyadi.

Ushbu qadam soʻnggi maʼlumotlar Netflix obunachilari yangi seriallarning ikkinchi mavsumini kutmasdan ketib qolishayotganini koʻrsatayotgan bir paytda amalga oshirildi. Yuzlab qismlardan iborat tashkil topgan franshizalar esa tomoshabinlarni jalb qilish va umumiy koʻrish vaqtini oshirish uchun ancha xavfsiz va ishonchli tanlovga aylanmoqda. Netflix oʻz ishtirokini taʼminlash uchun ilgari «The Office» va «Sesame Street» kabi mashhur shoularning ham huquqlarini qoʻlga kiritgan edi.

Spin-offlar va kelgusidagi rejalar

2027 yildan boshlab butun dunyodagi Netflix obunachilari franshizaning barcha spin-offlaridan toʻliq foydalanish imkoniyatiga ega boʻladilar. Ungacha esa tomoshabinlar quyidagi loyihalarni kuzatib borishlari mumkin:

  • Fear the Walking Dead
  • World Beyond
  • Tales of the Walking Dead
  • Dead City (3-mavsum)
  • Daryl Dixon (soʻnggi mavsum 2027 yilda premyera qilinadi)
  • The Ones Who Live
AMC Networks kompaniyasi chorshanba kungi choraklik moliyaviy hisobotida ushbu Netflix kelishuvini ham eʼlon qildi. Ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, ushbu yirik shartnoma kompaniyaning kelgusi davr uchun moliyaviy prognozlarini yaxshilashga va aksiyalariga ijobiy turtki berishga xizmat qilgan.

NetflixThe Walking DeadStreamingSeriesAMC Networks
Add Zamin.uz to GoogleRead "Zamin" on Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comments 0

Related news

LinkedIn Helps Users Fight Against AI SlopLinkedIn Helps Users Fight Against AI SlopToday, 23:27First Full-Fledged X-Ray Images Taken in SpaceFirst Full-Fledged X-Ray Images Taken in SpaceToday, 23:26AI Industry Discovers a New UnicornAI Industry Discovers a New UnicornToday, 22:59Spotify Lets Users Add Personal Memories to TracksSpotify Lets Users Add Personal Memories to TracksToday, 22:55SpaceX Tests Starship Catch Mechanism in FloridaSpaceX Tests Starship Catch Mechanism in FloridaToday, 21:59Surging Demand for Forward-Deployed Engineers in the AI MarketSurging Demand for Forward-Deployed Engineers in the AI MarketToday, 21:55
AnnouncementsPartnership
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How to choose a card for daily expenses?
How to choose a card for daily expenses?
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Where should you work to increase your chances of getting a loan
Where should you work to increase your chances of getting a loan

Most read Technology news

NASA captures unusual phenomenon in the Black Sea from space
NASA captures unusual phenomenon in the Black Sea from space
Communicating with the Deceased via AI: Research Yields Unexpected Results
Communicating with the Deceased via AI: Research Yields Unexpected Results
World climate at risk: Probability of a “Super El-Nino” reaches 81 percent
World climate at risk: Probability of a “Super El-Nino” reaches 81 percent
Formation of new ocean crust observed live for the first time
Formation of new ocean crust observed live for the first time
Japanese Scientists Revolutionize Batteries: Lithium-Sulfur Battery Created
Japanese Scientists Revolutionize Batteries: Lithium-Sulfur Battery Created
Scientists discover atmosphere on an Earth-like planet for the first time
Scientists discover atmosphere on an Earth-like planet for the first time
Apple iPhone 18 Pro revealed in video for the first time: A revolution in camera and design
Apple iPhone 18 Pro revealed in video for the first time: A revolution in camera and design
Ubtech Unveils Hyper-Realistic U1 Robots with Human-Like Skin
Ubtech Unveils Hyper-Realistic U1 Robots with Human-Like Skin