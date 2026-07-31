Samsung Galaxy F70 Pro Announced: 6000 mAh Battery and 6-Year Support
Janubiy Koreyaning texnologiya giganti Samsung kompaniyasi oʻzining yangi hamyonbop, ammo ilgʻor imkoniyatlarga ega Galaxy F70 Pro smartfonini rasman namoyish etdi. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, mazkur qurilma uzoq xizmat qilish muddati, baquvvat akkumulyatori hamda uzoq muddatli dasturiy taʼminot yangilanishlari bilan oʻrta narx segmentidagi xaridorlarning eʼtiborini tortishni maqsad qilgan. Qurilmaning texnik xususiyatlari, narxlari va savdoga chiqish sanasi ham toʻliq oshkor etildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya maʼlumotiga koʻra, yangi smartfon ilk bor Hindiston bozorida 3-avgust kuni sotuvga chiqariladi. Ushbu model oʻz sinfidagi eng raqobatbardosh qurilmalardan biriga aylanishi kutilmoqda, chunki ishlab chiqaruvchi foydalanuvchilarga narx va sifatning optimal muvozanatini taklif etmoqda. Galaxy F70 Pro nafaqat kundalik vazifalar, balki uzoq muddatli foydalanish uchun ham ishonchli yechim sifatida loyihalashtirilgan.
Texnik imkoniyatlar va unumdorlikSmartfon „tejamkor va tezkor“ tamoyili asosida yaratilgan boʻlib, uning asosiy qismida Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 protsessori oʻrin olgan. Shuningdek, qurilma modifikatsiyasiga qarab 8 GB gacha boʻlgan tezkor LPDDR5X xotirasi hamda 256 GB gacha ichki UFS 3.1 flesh-xotirasi bilan taʼminlanadi. Ushbu apparat taʼminoti ilovalarning tezkor ishlashini va koʻp vazifali rejimlarning muammosiz bajarilishini taʼminlaydi.
Displey borasida ham Samsung foydalanuvchilarni ranjitmagan. Model yuqori sifatli Full HD+ ruxsatiga ega Super AMOLED ekran bilan jihozlangan. Ekran 120 Hz kadrlar chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa tasvirning oʻta silliq chiqishini kafolatlaydi. Displeyning xavfsizligi esa mustahkam Corning Gorilla Glass Victus+ himoya oynasi orqali taʼminlangan boʻlib, uni tirnalishlar va zarbalardan saqlaydi.
Akkumulyator va kamera imkoniyatlariSmartfonning eng asosiy ustunliklaridan biri bu uning sigʻimi 6000 mA/soat boʻlgan ulkan batareyasidir. Bunday akkumulyator quvvati oʻrtacha foydalanish rejimida qurilmaning bir quvvatlanishda bir necha kun davomida ishlashiga imkon beradi. Qoʻshimcha ravishda, batareya 45 vattli tezkor quvvatlash texnologiyasini ham qoʻllab-quvvatlaydi.
Fot imkoniyatlariga kelsak, Galaxy F70 Pro uchlik asosiy kamera moduli bilan jihozlangan. Unga koʻra:
- Asosiy datchik yuqori aniqlikdagi 50 MP kamerali
- Qoʻshimcha keng burchakli yoki yordamchi 5 MP datchik
- Makro suratlar uchun moʻljallangan 2 MP sensor
Dasturiy taʼminot va narxlar siyosatiDasturiy taʼminot jihatidan yangi model Android 16 operatsion tizimida ishlaydigan One UI 8.5 interfeysi bilan quti ichidan chiqadi. Eng eʼtiborga molik jihat shundaki, Samsung ushbu smartfon uchun naq 6 yil davomida tizim yangilanishlari va xavfsizlik yamoqlarini chiqarishni vaʼda qilmoqda. Bu esa mazguri narxdagi qurilma uchun misli koʻrilmagan uzoq muddatli qoʻllab-quvvatlashdir.
Qurilma xaridorlarga ikkita rangda — Aura Green (yashil) va Alpha Black (qora) variantlarida taklif etiladi. Xot hajmiga koʻra narxlar quyidagicha belgilangan:
- 6/128 GB versiyasi — 275 AQSh dollari
- 8/128 GB versiyasi — 315 AQSh dollari
- 8/256 GB versiyasi — 370 AQSh dollari
…