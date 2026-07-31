Samsung Galaxy F70 Pro Announced: 6000 mAh Battery and 6-Year Support

·36·Technology
Samsung Galaxy F70 Pro Announced: 6000 mAh Battery and 6-Year Support

Janubiy Koreyaning texnologiya giganti Samsung kompaniyasi oʻzining yangi hamyonbop, ammo ilgʻor imkoniyatlarga ega Galaxy F70 Pro smartfonini rasman namoyish etdi. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, mazkur qurilma uzoq xizmat qilish muddati, baquvvat akkumulyatori hamda uzoq muddatli dasturiy taʼminot yangilanishlari bilan oʻrta narx segmentidagi xaridorlarning eʼtiborini tortishni maqsad qilgan. Qurilmaning texnik xususiyatlari, narxlari va savdoga chiqish sanasi ham toʻliq oshkor etildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya maʼlumotiga koʻra, yangi smartfon ilk bor Hindiston bozorida 3-avgust kuni sotuvga chiqariladi. Ushbu model oʻz sinfidagi eng raqobatbardosh qurilmalardan biriga aylanishi kutilmoqda, chunki ishlab chiqaruvchi foydalanuvchilarga narx va sifatning optimal muvozanatini taklif etmoqda. Galaxy F70 Pro nafaqat kundalik vazifalar, balki uzoq muddatli foydalanish uchun ham ishonchli yechim sifatida loyihalashtirilgan.

Texnik imkoniyatlar va unumdorlik

Smartfon „tejamkor va tezkor“ tamoyili asosida yaratilgan boʻlib, uning asosiy qismida Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 protsessori oʻrin olgan. Shuningdek, qurilma modifikatsiyasiga qarab 8 GB gacha boʻlgan tezkor LPDDR5X xotirasi hamda 256 GB gacha ichki UFS 3.1 flesh-xotirasi bilan taʼminlanadi. Ushbu apparat taʼminoti ilovalarning tezkor ishlashini va koʻp vazifali rejimlarning muammosiz bajarilishini taʼminlaydi.

Displey borasida ham Samsung foydalanuvchilarni ranjitmagan. Model yuqori sifatli Full HD+ ruxsatiga ega Super AMOLED ekran bilan jihozlangan. Ekran 120 Hz kadrlar chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa tasvirning oʻta silliq chiqishini kafolatlaydi. Displeyning xavfsizligi esa mustahkam Corning Gorilla Glass Victus+ himoya oynasi orqali taʼminlangan boʻlib, uni tirnalishlar va zarbalardan saqlaydi.

Akkumulyator va kamera imkoniyatlari

Smartfonning eng asosiy ustunliklaridan biri bu uning sigʻimi 6000 mA/soat boʻlgan ulkan batareyasidir. Bunday akkumulyator quvvati oʻrtacha foydalanish rejimida qurilmaning bir quvvatlanishda bir necha kun davomida ishlashiga imkon beradi. Qoʻshimcha ravishda, batareya 45 vattli tezkor quvvatlash texnologiyasini ham qoʻllab-quvvatlaydi.

Fot imkoniyatlariga kelsak, Galaxy F70 Pro uchlik asosiy kamera moduli bilan jihozlangan. Unga koʻra:

  • Asosiy datchik yuqori aniqlikdagi 50 MP kamerali
  • Qoʻshimcha keng burchakli yoki yordamchi 5 MP datchik
  • Makro suratlar uchun moʻljallangan 2 MP sensor
Ushbu kameralar majmuasi kundalik hayotdagi muhim lahzalarni yaxshi sifatda muhrlab olish imkonini beradi.

Dasturiy taʼminot va narxlar siyosati

Dasturiy taʼminot jihatidan yangi model Android 16 operatsion tizimida ishlaydigan One UI 8.5 interfeysi bilan quti ichidan chiqadi. Eng eʼtiborga molik jihat shundaki, Samsung ushbu smartfon uchun naq 6 yil davomida tizim yangilanishlari va xavfsizlik yamoqlarini chiqarishni vaʼda qilmoqda. Bu esa mazguri narxdagi qurilma uchun misli koʻrilmagan uzoq muddatli qoʻllab-quvvatlashdir.

Qurilma xaridorlarga ikkita rangda — Aura Green (yashil) va Alpha Black (qora) variantlarida taklif etiladi. Xot hajmiga koʻra narxlar quyidagicha belgilangan:

  • 6/128 GB versiyasi — 275 AQSh dollari
  • 8/128 GB versiyasi — 315 AQSh dollari
  • 8/256 GB versiyasi — 370 AQSh dollari

SamsungGalaxy F70 ProSmartphoneAndroid 16Technology
Add Zamin.uz to GoogleRead "Zamin" on Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comments 0

Related news

CERN is testing a neutrino detector prototype at 300 thousand voltsCERN is testing a neutrino detector prototype at 300 thousand voltsToday, 22:29AI Industry Discusses Slowing Down the PaceAI Industry Discusses Slowing Down the PaceToday, 22:22Il-114-300 Aircraft Undergoes Extreme Heat Testing in UzbekistanIl-114-300 Aircraft Undergoes Extreme Heat Testing in UzbekistanToday, 22:00Snapchat Will No Longer Reward AI-Generated VideosSnapchat Will No Longer Reward AI-Generated VideosToday, 21:58Apple May Introduce Paid Subscription for Siri AI FeaturesApple May Introduce Paid Subscription for Siri AI FeaturesToday, 21:27Japan's ispace Chooses H3 Rocket Over Falcon 9Japan's ispace Chooses H3 Rocket Over Falcon 9Today, 21:26
AnnouncementsPartnership
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How to choose a card for daily expenses?
How to choose a card for daily expenses?
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Where should you work to increase your chances of getting a loan
Where should you work to increase your chances of getting a loan

Most read Technology news

NASA captures unusual phenomenon in the Black Sea from space
NASA captures unusual phenomenon in the Black Sea from space
Communicating with the Deceased via AI: Research Yields Unexpected Results
Communicating with the Deceased via AI: Research Yields Unexpected Results
World climate at risk: Probability of a “Super El-Nino” reaches 81 percent
World climate at risk: Probability of a “Super El-Nino” reaches 81 percent
Formation of new ocean crust observed live for the first time
Formation of new ocean crust observed live for the first time
Japanese Scientists Revolutionize Batteries: Lithium-Sulfur Battery Created
Japanese Scientists Revolutionize Batteries: Lithium-Sulfur Battery Created
Scientists discover atmosphere on an Earth-like planet for the first time
Scientists discover atmosphere on an Earth-like planet for the first time
Apple iPhone 18 Pro revealed in video for the first time: A revolution in camera and design
Apple iPhone 18 Pro revealed in video for the first time: A revolution in camera and design
Toyota Announces Lifetime Warranty for EVs: Batteries Replaced for Free
Toyota Announces Lifetime Warranty for EVs: Batteries Replaced for Free