Index Ventures raises $2 billion for three new funds

·1·Technology
Index Ventures raises $2 billion for three new funds

Taniqli venchur fondi Index Ventures oʻzining navbatdagi moliyalashtirish raundini muvaffaqiyatli yakunlab, uchta yangi fond doirasida jami 2 milliard dollar sarmoya yigʻganini eʼlon qildi. Mazkur qadam venchur bozoridagi keskin raqobat sharoitida kompaniyaning moliyaviy barqarorligini hamda investorlar orasida yuqori nufuzga ega ekanini yaqqol koʻrsatib beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, oʻttiz yillik tarixga ega boʻlgan ushbu kompaniya yangi jalb etilgan mablagʻlarni turli bosqichdagi loyihalarga yoʻnaltirishni rejalashtirgan. Xususan, boshlangʻich (seed) bosqichdagi loyihalar uchun 400 million dollar, asosiy venchur fondi uchun esa 900 million dollar ajratilgan. Shuningdek, Index Ventures 2024-yilda tashkil etilgan 1,5 milliard dollarlik oʻsish fondiga yana 700 million dollar qoʻshdi. Natijada kompaniyaning umumiy mavjud kapitali 3,5 milliard dollarga yetdi.

Muvaffaqiyatli sarmoyalar va bozordagi oʻrni

Mazkur yirik kapital hajmi Index Ventures ikki yil avval ikkita fond orqali 2,3 milliard dollar yigʻganidan soʻng qoʻlga kiritildi. Ayrim boshqa venchur kompaniyalaridan farqli oʻlaroq, Index oʻz fondlari hajmini haddan tashqari oshirib yubormaslikka harakat qilmoqda. Shunga qaramay, tashkilot soʻnggi yillardagi kuchli koʻrsatkichlari bilan bozorda yaqqol ajralib turishda davom etmoqda.

Joriy yil boshida Index portfolio kompaniyasi boʻlgan Wiz xavfsizlik startapi Alphabet tarkibiga 32 milliard dollarga sotilgani fond uchun katta muvaffaqiyat boʻldi. Reuters agentligi xabar berishicha, Index Wiz kompaniyasiga ilk bor seed-bosqichdayoq sarmoya kiritgan va uning 12 foizlik ulushiga ega eng yirik tashqi aksiyadoriga aylangan edi. Ushbu ulushning qiymati taxminan 3,8 milliard dollarni tashkil etishi taxmin qilinmoqda.

Sunʼiy intellekt va istiqbolli yoʻnalishlar

Fond faoliyatida soʻnggi paytlarda zamonaviy texnologiyalar, xususan, sunʼiy intellekt va robototexnika sohalariga alohida eʼtibor qaratilmoqda. Index Ventures oʻtgan yili Figma kompaniyasining aksiyalarini ommaviy joylashtirish (IPO) jarayonida ham erta investor sifatida qatnashgan edi.

Hozirgi kunda kompaniya portfelidan bir qator ilgʻor texnologik startaplar oʻrin olgan. Ularning orasida Physical Intelligence robototexnika kompaniyasi, Fireworks AIinference platformasi hamda Anthropic sunʼiy intellekt modeli yaratuvchisi bor. Eʼtiborlisi, Anthropic oʻtgan yil sentyabr oyida 183 milliard dollarlik baholash asosida kapital jalb qilgan paytda Index Ventures unga sarmoya kiritgan edi.

Yangi fondlar bazasining kengayishi Index Ventures kompaniyasiga istiqbolli texnologiyalar va sunʼiy intellekt bozoridagi yetakchi oʻrnini saqlab qolish, shuningdek, dunyo boʻylab eng innovatsion loyihalarni qoʻllab-quvvatlash imkoniyatini taqdim etadi.

Index VenturesVenture CapitalTechnologyArtificial IntelligenceInvestment
Add Zamin.uz to GoogleRead "Zamin" on Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comments 0

Related news

Intel Arc B580 GPU price drops below $300Intel Arc B580 GPU price drops below $300Today, 00:53How Radeon RX 9050 Performed in First TestsHow Radeon RX 9050 Performed in First TestsToday, 00:22Do Venture Investments Increase Fraud in StartupsDo Venture Investments Increase Fraud in StartupsToday, 00:20Apple Reports Record Revenue, but Stock Price Plummets SharplyApple Reports Record Revenue, but Stock Price Plummets SharplyYesterday, 23:58China Tests World's First Megawatt Turbine Running on Pure HeliumChina Tests World's First Megawatt Turbine Running on Pure HeliumYesterday, 23:23AI Companies Are Bulk Buying and Destroying BooksAI Companies Are Bulk Buying and Destroying BooksYesterday, 22:51
AnnouncementsPartnership
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How to choose a card for daily expenses?
How to choose a card for daily expenses?
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Where should you work to increase your chances of getting a loan
Where should you work to increase your chances of getting a loan

Most read Technology news

NASA captures unusual phenomenon in the Black Sea from space
NASA captures unusual phenomenon in the Black Sea from space
Communicating with the Deceased via AI: Research Yields Unexpected Results
Communicating with the Deceased via AI: Research Yields Unexpected Results
World climate at risk: Probability of a “Super El-Nino” reaches 81 percent
World climate at risk: Probability of a “Super El-Nino” reaches 81 percent
Formation of new ocean crust observed live for the first time
Formation of new ocean crust observed live for the first time
Japanese Scientists Revolutionize Batteries: Lithium-Sulfur Battery Created
Japanese Scientists Revolutionize Batteries: Lithium-Sulfur Battery Created
Scientists discover atmosphere on an Earth-like planet for the first time
Scientists discover atmosphere on an Earth-like planet for the first time
Apple iPhone 18 Pro revealed in video for the first time: A revolution in camera and design
Apple iPhone 18 Pro revealed in video for the first time: A revolution in camera and design
Toyota Announces Lifetime Warranty for EVs: Batteries Replaced for Free
Toyota Announces Lifetime Warranty for EVs: Batteries Replaced for Free