Index Ventures raises $2 billion for three new funds
Taniqli venchur fondi Index Ventures oʻzining navbatdagi moliyalashtirish raundini muvaffaqiyatli yakunlab, uchta yangi fond doirasida jami 2 milliard dollar sarmoya yigʻganini eʼlon qildi. Mazkur qadam venchur bozoridagi keskin raqobat sharoitida kompaniyaning moliyaviy barqarorligini hamda investorlar orasida yuqori nufuzga ega ekanini yaqqol koʻrsatib beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, oʻttiz yillik tarixga ega boʻlgan ushbu kompaniya yangi jalb etilgan mablagʻlarni turli bosqichdagi loyihalarga yoʻnaltirishni rejalashtirgan. Xususan, boshlangʻich (seed) bosqichdagi loyihalar uchun 400 million dollar, asosiy venchur fondi uchun esa 900 million dollar ajratilgan. Shuningdek, Index Ventures 2024-yilda tashkil etilgan 1,5 milliard dollarlik oʻsish fondiga yana 700 million dollar qoʻshdi. Natijada kompaniyaning umumiy mavjud kapitali 3,5 milliard dollarga yetdi.
Muvaffaqiyatli sarmoyalar va bozordagi oʻrniMazkur yirik kapital hajmi Index Ventures ikki yil avval ikkita fond orqali 2,3 milliard dollar yigʻganidan soʻng qoʻlga kiritildi. Ayrim boshqa venchur kompaniyalaridan farqli oʻlaroq, Index oʻz fondlari hajmini haddan tashqari oshirib yubormaslikka harakat qilmoqda. Shunga qaramay, tashkilot soʻnggi yillardagi kuchli koʻrsatkichlari bilan bozorda yaqqol ajralib turishda davom etmoqda.
Joriy yil boshida Index portfolio kompaniyasi boʻlgan Wiz xavfsizlik startapi Alphabet tarkibiga 32 milliard dollarga sotilgani fond uchun katta muvaffaqiyat boʻldi. Reuters agentligi xabar berishicha, Index Wiz kompaniyasiga ilk bor seed-bosqichdayoq sarmoya kiritgan va uning 12 foizlik ulushiga ega eng yirik tashqi aksiyadoriga aylangan edi. Ushbu ulushning qiymati taxminan 3,8 milliard dollarni tashkil etishi taxmin qilinmoqda.
Sunʼiy intellekt va istiqbolli yoʻnalishlarFond faoliyatida soʻnggi paytlarda zamonaviy texnologiyalar, xususan, sunʼiy intellekt va robototexnika sohalariga alohida eʼtibor qaratilmoqda. Index Ventures oʻtgan yili Figma kompaniyasining aksiyalarini ommaviy joylashtirish (IPO) jarayonida ham erta investor sifatida qatnashgan edi.
Hozirgi kunda kompaniya portfelidan bir qator ilgʻor texnologik startaplar oʻrin olgan. Ularning orasida Physical Intelligence robototexnika kompaniyasi, Fireworks AIinference platformasi hamda Anthropic sunʼiy intellekt modeli yaratuvchisi bor. Eʼtiborlisi, Anthropic oʻtgan yil sentyabr oyida 183 milliard dollarlik baholash asosida kapital jalb qilgan paytda Index Ventures unga sarmoya kiritgan edi.
Yangi fondlar bazasining kengayishi Index Ventures kompaniyasiga istiqbolli texnologiyalar va sunʼiy intellekt bozoridagi yetakchi oʻrnini saqlab qolish, shuningdek, dunyo boʻylab eng innovatsion loyihalarni qoʻllab-quvvatlash imkoniyatini taqdim etadi.
…