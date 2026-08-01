New Era in the Smartphone Market: Renting Instead of Buying is Becoming a Trend

·1·Technology
New Era in the Smartphone Market: Renting Instead of Buying is Becoming a Trend

Smartfonlar bozorida asosiy raqobat maydoni qurilmaning texnik xususiyatlaridan asta-sekin uning taqdim etilish uslubiga oʻtib bormoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, flagman gadjetlar narxining oshishi fonida Apple, Samsung kabi gigantlar foydalanuvchilarga toʻgʻridan-toʻgʻri sotib olish oʻrniga lizing, obuna va kafolatlangan qaytarib sotib olish dasturlarini taklif qila boshladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hozirgi kunda isteʼmolchilar smartfonlarini avvalgiga qaraganda uzoqroq muddat saqlab qolishmoqda. Xotira va boshqa butlovchi qismlar narxining qimmatlashuvi, shuningdek, yangi modellardagi kichik oʻzgarishlar eski qurilmalarning uzoqroq vaqt davomida dolzarb boʻlib qolishini taʼminlamoqda. Natijada ishlab chiqaruvchilar yangi qurilmalarni sotishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda.

Global tendentsiyalar va yangi almashinuv sikli

Counterpoint Research tahliliy kompaniyasi prognozlariga koʻra, 2026-yilda global miqyosda smartfonlarni almashtirish davri oʻrtacha 4 yilgacha choʻzilishi kutilmoqda. 2025-yilda bu koʻrsatkich 3,5 yilni tashkil etgan edi. IDC maʼlumotlari esa AQShda premium smartfon egalari oʻz qurilmalarini oʻrtacha 42 oy davomida ishlatishini koʻrsatmoqda.

Ushbu holat ikkilamchi bozorni qoʻllab-quvvatlash uchun yangi moliyaviy mexanizmlarni joriy etishga turtki boʻldi. Xususan, Apple AQShda Klarna bilan hamkorlikda iPhone, Mac, iPad yoki Apple Watch qurilmalarini oylik toʻlov evaziga ijaraga olish imkonini beruvchi Apple Upgrade dasturini ishga tushirdi. Samsung ham Hindistonda Galaxy Forever dasturi orqali moliyalashtirish va kafolatlangan qaytarib sotib olish tizimini taklif qilmoqda.

Lizing har doim ham foydalimi?

Mutaxassislarning fikricha, bunday dasturlar ikkilamchi bozor faoliyatini saqlab qolishda muhim oʻynaydi. Creative Strategies tahlilchisi Maks Veynbyaxning taʼkidlashicha, lizing va kafolatlangan qaytarib sotib olish qurilmalarning qayta ishlov berilgan bozorbop qismga kirishini taʼminlaydi.

Biroq barcha isteʼmolchilar ham bu modeldan birdek foyda koʻravermaydi:

  • Har 3, 4 yoki 5 yilda bir marta telefon yangilaydigan foydalanuvchilar uchun qurilmani toʻgʻridan-toʻgʻri naqd pulga sotib olish ancha tejamkor hisoblanadi.
  • Har yili yoki har ikki yilda bir marta oxirgi modellarni ishlatishni odat qilganlar uchun esa ijaraga olish narxi oxir-oqibat oʻzini oqlashi mumkin.
LendingTree moliya tahlilchisi Mett Shulsning soʻzlariga koʻra, bu kabi ijaraga asoslangan yangilash dasturlari ayniqsa qimmatbaho xotiraga ega versiyalarni tez-tez almashtiradigan xaridorlar uchun moliyaviy jihatdan qulay shartlarni taqdim etishi mumkin.

SmartphoneAppleSamsungLeasingTechnology
Add Zamin.uz to GoogleRead "Zamin" on Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comments 0

Related news

New Nuclear Reactor Connected to National Grid in ChinaNew Nuclear Reactor Connected to National Grid in ChinaYesterday, 23:27Famous Overclocker Installs Meter-Long Pipe on PC Cooling SystemFamous Overclocker Installs Meter-Long Pipe on PC Cooling SystemYesterday, 22:54Sam Altman Advocates Using ChatGPT in ParentingSam Altman Advocates Using ChatGPT in ParentingYesterday, 22:27Memory chip shortage will last until 2028 according to SamsungMemory chip shortage will last until 2028 according to SamsungYesterday, 22:21Spain to Allocate Up to $2.3 Billion for the European IRIS2 Space ProjectSpain to Allocate Up to $2.3 Billion for the European IRIS2 Space ProjectYesterday, 21:51Xiaomi releases ultra-durable Mijia Giant Power Saving Pro air conditionersXiaomi releases ultra-durable Mijia Giant Power Saving Pro air conditionersYesterday, 21:21
AnnouncementsPartnership
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How to choose a card for daily expenses?
How to choose a card for daily expenses?
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Where should you work to increase your chances of getting a loan
Where should you work to increase your chances of getting a loan

Most read Technology news

NASA captures unusual phenomenon in the Black Sea from space
NASA captures unusual phenomenon in the Black Sea from space
Communicating with the Deceased via AI: Research Yields Unexpected Results
Communicating with the Deceased via AI: Research Yields Unexpected Results
World climate at risk: Probability of a “Super El-Nino” reaches 81 percent
World climate at risk: Probability of a “Super El-Nino” reaches 81 percent
Formation of new ocean crust observed live for the first time
Formation of new ocean crust observed live for the first time
Japanese Scientists Revolutionize Batteries: Lithium-Sulfur Battery Created
Japanese Scientists Revolutionize Batteries: Lithium-Sulfur Battery Created
Scientists discover atmosphere on an Earth-like planet for the first time
Scientists discover atmosphere on an Earth-like planet for the first time
Apple iPhone 18 Pro revealed in video for the first time: A revolution in camera and design
Apple iPhone 18 Pro revealed in video for the first time: A revolution in camera and design
Toyota Announces Lifetime Warranty for EVs: Batteries Replaced for Free
Toyota Announces Lifetime Warranty for EVs: Batteries Replaced for Free