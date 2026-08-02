YouTuber Hank Green Admits Addiction to Artificial Intelligence

·28·Technology
YouTuber Hank Green Admits Addiction to Artificial Intelligence

Mashhur yozuvchi, komediyachi va 3,2 million obunachiga ega YouTube-kanal muallifi Henk Grin o‘z auditoriyasidan sunʼiy intellekt chat-botlariga bo‘lgan ortib borayotgan qaramligi uchun uzr so‘radi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur mojaro Complexly taʼlim kanalida eʼlon qilingan videolardan birida muallifning o‘ziga xos iboralarni qo‘llashi ortidan boshlangan bo‘lib, tomoshabinlar ssenariy chat-bot yordamida yozilganini taxmin qilishgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Muammolarning kelib chiqishiga videolarni tayyorlash jarayonidagi kuchli bosim sabab bo‘lgan. O‘chirib yuborilgan X ijtimoiy tarmog‘idagi postida Henk Grin mazkur videoni tayyorlashda shoshilinch ravishda ChatGPT’dan axborot izlash uchun foydalanganini tan olgan. Uning so‘zlariga ko‘ra, videodagi munozarali iboralar aslida ko‘rsatuv mehmonining javobi bo‘lgan, biroq bu holat jamoatchilik eʼtirozlariga sabab bo‘lmasdan qolmadi.

Tanqidlar va tan olish

Shundan so‘ng bloger Reddit platformasida batafsil uzr so‘rab, ko‘pchilikning umidini oqlamaganidan afsusdaligini bildirdi va bu holat kelgusida kontent ishlab chiqarish hajmiga taʼsir qilishini maʼlum qildi. Grinning taʼkidlashicha, u ChatGPT’dan faqat ilmiy maqolalar va o‘rganilayotgan mavzularga oid manbalarni topish uchungina foydalangan, matn va asosiy fikrlar esa to‘liqligicha uning o‘ziniki bo‘lib qolgan.

Shunga qaramay, u o‘z ijodini “suyultirib yuborgani” uchun qilingan tanqidlarni adolatli deb topdi. Bloger sunʼiy intellektning ashaddiy dushmani emasligini, biroq bu texnologiyaning iqlim o‘zgarishiga taʼsiri hamda yirik kompaniyalarning iqtisodiy qudratni tezkorlik bilan o‘z qo‘liga to‘playotganidan xavotirda ekanini yashirmadi.

Kelgusidagi rejalar va xulosalar

Grinning aytishicha, uni eng ko‘p qo‘rqitadigani insonlar bilan aloqani yo‘qotib qo‘yishdir. U o‘zining sunʼiy intellekt tizimlari bilan ishlashdagi impulsiv harakatlarini jilovlay olmaganini va kelgusida ijodiy jarayonni to‘liq shaffof saqlashni istashini qayd etdi.

Hozirda muallif o‘zining YouTube-kanallariga video joylash chastotasini vaqtincha kamaytirishni yoki to‘xtatib turishni rejalashtirmoqda. U matnga ko‘proq shaxsiy yondashuv talab etiladigan, chuqur mazmunli hamda hech qanday ssenariysiz tayyorlanadigan videolarni ko‘proq suratga olish niyatida.

“Asosiysi, men yirik til modellari bilan muloqot qilishdan olayotgan dopamin darajasi — o‘zim va dunyo uchun sog‘lom emasligini tushunib yetishim kerak”, — deya xulosa qildi Henk Grin.

Hank GreenArtificial IntelligenceChatGPTYouTubeTechnology
Add Zamin.uz to GoogleRead "Zamin" on Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comments 0

Related news

SpaceX Is Building a Large Gas Power Plant for Data CentersSpaceX Is Building a Large Gas Power Plant for Data CentersToday, 01:28Court Rejects xAI Request to Block Nudify Apps BanCourt Rejects xAI Request to Block Nudify Apps BanToday, 01:23OpenAI's New Astra Model Achieves Dozens of Breakthroughs in MathematicsOpenAI's New Astra Model Achieves Dozens of Breakthroughs in MathematicsToday, 00:55Citizen Introduces New Watches That Do Not Require Batteries or ChargingCitizen Introduces New Watches That Do Not Require Batteries or ChargingToday, 00:29New Era in the Smartphone Market: Renting Instead of Buying is Becoming a TrendNew Era in the Smartphone Market: Renting Instead of Buying is Becoming a TrendYesterday, 23:56New Nuclear Reactor Connected to National Grid in ChinaNew Nuclear Reactor Connected to National Grid in ChinaYesterday, 23:27
AnnouncementsPartnership
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How to choose a card for daily expenses?
How to choose a card for daily expenses?
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Where should you work to increase your chances of getting a loan
Where should you work to increase your chances of getting a loan

Most read Technology news

NASA captures unusual phenomenon in the Black Sea from space
NASA captures unusual phenomenon in the Black Sea from space
Communicating with the Deceased via AI: Research Yields Unexpected Results
Communicating with the Deceased via AI: Research Yields Unexpected Results
World climate at risk: Probability of a “Super El-Nino” reaches 81 percent
World climate at risk: Probability of a “Super El-Nino” reaches 81 percent
Formation of new ocean crust observed live for the first time
Formation of new ocean crust observed live for the first time
Japanese Scientists Revolutionize Batteries: Lithium-Sulfur Battery Created
Japanese Scientists Revolutionize Batteries: Lithium-Sulfur Battery Created
Scientists discover atmosphere on an Earth-like planet for the first time
Scientists discover atmosphere on an Earth-like planet for the first time
Apple iPhone 18 Pro revealed in video for the first time: A revolution in camera and design
Apple iPhone 18 Pro revealed in video for the first time: A revolution in camera and design
Toyota Announces Lifetime Warranty for EVs: Batteries Replaced for Free
Toyota Announces Lifetime Warranty for EVs: Batteries Replaced for Free