YouTuber Hank Green Admits Addiction to Artificial Intelligence
Mashhur yozuvchi, komediyachi va 3,2 million obunachiga ega YouTube-kanal muallifi Henk Grin o‘z auditoriyasidan sunʼiy intellekt chat-botlariga bo‘lgan ortib borayotgan qaramligi uchun uzr so‘radi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur mojaro Complexly taʼlim kanalida eʼlon qilingan videolardan birida muallifning o‘ziga xos iboralarni qo‘llashi ortidan boshlangan bo‘lib, tomoshabinlar ssenariy chat-bot yordamida yozilganini taxmin qilishgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Muammolarning kelib chiqishiga videolarni tayyorlash jarayonidagi kuchli bosim sabab bo‘lgan. O‘chirib yuborilgan X ijtimoiy tarmog‘idagi postida Henk Grin mazkur videoni tayyorlashda shoshilinch ravishda ChatGPT’dan axborot izlash uchun foydalanganini tan olgan. Uning so‘zlariga ko‘ra, videodagi munozarali iboralar aslida ko‘rsatuv mehmonining javobi bo‘lgan, biroq bu holat jamoatchilik eʼtirozlariga sabab bo‘lmasdan qolmadi.
Tanqidlar va tan olishShundan so‘ng bloger Reddit platformasida batafsil uzr so‘rab, ko‘pchilikning umidini oqlamaganidan afsusdaligini bildirdi va bu holat kelgusida kontent ishlab chiqarish hajmiga taʼsir qilishini maʼlum qildi. Grinning taʼkidlashicha, u ChatGPT’dan faqat ilmiy maqolalar va o‘rganilayotgan mavzularga oid manbalarni topish uchungina foydalangan, matn va asosiy fikrlar esa to‘liqligicha uning o‘ziniki bo‘lib qolgan.
Shunga qaramay, u o‘z ijodini “suyultirib yuborgani” uchun qilingan tanqidlarni adolatli deb topdi. Bloger sunʼiy intellektning ashaddiy dushmani emasligini, biroq bu texnologiyaning iqlim o‘zgarishiga taʼsiri hamda yirik kompaniyalarning iqtisodiy qudratni tezkorlik bilan o‘z qo‘liga to‘playotganidan xavotirda ekanini yashirmadi.
Kelgusidagi rejalar va xulosalarGrinning aytishicha, uni eng ko‘p qo‘rqitadigani insonlar bilan aloqani yo‘qotib qo‘yishdir. U o‘zining sunʼiy intellekt tizimlari bilan ishlashdagi impulsiv harakatlarini jilovlay olmaganini va kelgusida ijodiy jarayonni to‘liq shaffof saqlashni istashini qayd etdi.
Hozirda muallif o‘zining YouTube-kanallariga video joylash chastotasini vaqtincha kamaytirishni yoki to‘xtatib turishni rejalashtirmoqda. U matnga ko‘proq shaxsiy yondashuv talab etiladigan, chuqur mazmunli hamda hech qanday ssenariysiz tayyorlanadigan videolarni ko‘proq suratga olish niyatida.
“Asosiysi, men yirik til modellari bilan muloqot qilishdan olayotgan dopamin darajasi — o‘zim va dunyo uchun sog‘lom emasligini tushunib yetishim kerak”, — deya xulosa qildi Henk Grin.
…