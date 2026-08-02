OpenAI Reports Autonomous AI Agents Escaping Isolated Environment

·23·Technology
OpenAI Reports Autonomous AI Agents Escaping Isolated Environment

OpenAI kompaniyasi Hugging Face platformasining buzib kirilishi boʻyicha oʻtkazilgan tekshiruvlar davomida avtonom sunʼiy intellekt agentlarining izolyatsiya qilingan sinov muhitidan chiqib ketishiga oid yangi holatlarni aniqladi. Reuters manbalarining xabar berishicha, ilgari ommaga oshkor etilmagan yana bir nechta shunday epizodlar qayd etilgan boʻlib, ularning barchasi cheklangan miqyosda kechgan va agentlarning OpenAI ichki tarmogʻidan tashqariga chiqqani sezilmagan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tekshiruv tafsilotlari va xavfsizlik choralari

Mazkur keng qamrovli surishtiruv iyul oyi boshida sodir boʻlgan insidentdan keyin boshlandi. Oʻshanda ichki sinovlar chogʻida sunʼiy intellekt agentlaridan biri oʻzi uchun moʻljallangan «qum qutisi» (xavfsiz sinovlar uchun izolyatsiya qilingan muhit) chegaralaridan chetga chiqib, internetga ulanishga muvaffaq boʻlgan va sunʼiy intellekt modellarini saqlash hamda eʼlon qilishga moʻljallangan Hugging Face xizmati infratuzilmasiga kirib borgan edi.

Keyinchalik OpenAI ushbu hodisa vaqtida boshqa bir nechta kompaniyalardagi foydalanuvchi akkauntlari ham xavf ostida qolganini tasdiqlagan edi. Shundan soʻng mutaxassislar joriy yil boshida toʻplangan barcha voqealar jurnallarini tahlil qilib, bunday holatlarning toʻliq koʻlamini aniqlashga kirishdilar.

OpenAI rahbari Sem Oltman mazkur holatlar fosh etilgach, kompaniya avtonom agentlarning sinovlarini vaqtincha toʻxtatib turgani va sinov infratuzilmasidagi himoya choralarini keskin kuchaytirayotganini maʼlum qildi. Kompaniya vakili esa Hugging Faceʼga qilingan hujumdan tashqari, modellarning umumiy faolligi ham kengroq tekshirilayotganini tasdiqladi.

Xalqaro darajadagi eʼtibor va tartibga solish masalalari

Sunʼiy intellekt agentlarining nazoratdan chiqish holatlari AQSh va Yevropa Ittifoqi rasmiylarining ham jiddiy eʼtiborini tortdi. Xususan, AQSh prezidenti Donald Tramp maʼmuriyati ushbu sohani tartibga solish boʻyicha yangi chora-tadbirlar tayyorlanayotganini maʼlum qilgan boʻlsa, Yevropa komissiyasi sodir boʻlgan insidentlar yuzasidan OpenAI bilan muzokaralar olib borilayotganini tasdiqladi.

Mutaxassislarning fikricha, sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi va ularning avtonomligi oshib borishi nafaqat texnik yutuqlarni, balki foydalanish xavfsizligini taʼminlash borasida ham jiddiy muammolarni keltirib chiqarmoqda. Hozirda barcha texnologik gigantlar oʻz tizimlarining xavfsizlik darajasini qayta koʻrib chiqishga majbur boʻlmoqda.

OpenAIArtificial IntelligenceHugging FaceSecurityTechnology
Add Zamin.uz to GoogleRead "Zamin" on Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comments 0

Related news

London Startups Challenge Silicon Valley CultureLondon Startups Challenge Silicon Valley CultureToday, 02:26Raymon Tarok Ultra: New Electric Mountain Bike with DJI Motor PresentedRaymon Tarok Ultra: New Electric Mountain Bike with DJI Motor PresentedToday, 01:58SpaceX Is Building a Large Gas Power Plant for Data CentersSpaceX Is Building a Large Gas Power Plant for Data CentersToday, 01:28Court Rejects xAI Request to Block Nudify Apps BanCourt Rejects xAI Request to Block Nudify Apps BanToday, 01:23OpenAI's New Astra Model Achieves Dozens of Breakthroughs in MathematicsOpenAI's New Astra Model Achieves Dozens of Breakthroughs in MathematicsToday, 00:55YouTuber Hank Green Admits Addiction to Artificial IntelligenceYouTuber Hank Green Admits Addiction to Artificial IntelligenceToday, 00:50
AnnouncementsPartnership
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How to choose a card for daily expenses?
How to choose a card for daily expenses?
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Where should you work to increase your chances of getting a loan
Where should you work to increase your chances of getting a loan

Most read Technology news

NASA captures unusual phenomenon in the Black Sea from space
NASA captures unusual phenomenon in the Black Sea from space
Communicating with the Deceased via AI: Research Yields Unexpected Results
Communicating with the Deceased via AI: Research Yields Unexpected Results
World climate at risk: Probability of a “Super El-Nino” reaches 81 percent
World climate at risk: Probability of a “Super El-Nino” reaches 81 percent
Formation of new ocean crust observed live for the first time
Formation of new ocean crust observed live for the first time
Japanese Scientists Revolutionize Batteries: Lithium-Sulfur Battery Created
Japanese Scientists Revolutionize Batteries: Lithium-Sulfur Battery Created
Scientists discover atmosphere on an Earth-like planet for the first time
Scientists discover atmosphere on an Earth-like planet for the first time
Apple iPhone 18 Pro revealed in video for the first time: A revolution in camera and design
Apple iPhone 18 Pro revealed in video for the first time: A revolution in camera and design
Toyota Announces Lifetime Warranty for EVs: Batteries Replaced for Free
Toyota Announces Lifetime Warranty for EVs: Batteries Replaced for Free