Arsenal Rout Girona in Preseason Match

·3·Sport
Arsenal Rout Girona in Preseason Match

Londonning Arsenal klubi mavsumoldi tayyorgarlik doirasidagi ilk oʻyinda Ispaniyaning Jirona jamoasiga qarshi bahs olib bordi va 4:1 hisobida ishonchli gʻalaba qozondi. GOAL.com xabar berishicha, mazkur uchrashuv Mikel Arteta shogirdlari uchun hujumkor oʻyin va tarkib imkoniyatlarini sinovdan oʻtkazish uchun ajoyib imkoniyat boʻldi hamda yangi futbolchilarning harakatlari muxlislarda katta qiziqish uygʻotdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning eng asosiy voqealaridan biri 34 million funt sterling evaziga xarid qilingan yangi futbolchi Kristos Tzolisning debyuti boʻldi. Klub Bryuggedan kelib qoʻshilgan gretsiyalik vinger Mikel Artetaning taktik talablariga tezda moslasha olishini koʻrsatib qoʻydi. Uning maydondagi faolligi va yuqori pressing uslubi jamoaning hujum salohiyatini yanada oshirdi.

Debyutantlar va yosh iqtidorlarning yorqin oʻyini

Kristos Tzolis jamoaning ikkinchi golida muhim rol oʻynadi. Maydon markazida toʻpni egallab olgan vinger raqib jarima maydonchasi yaqinida oʻtkir zarba berdi va himoyachiga tekkan toʻp darvozadan joy oldi. Bu gol yangi futbolchining jamoa oʻyiniga tez singib ketayotganini yaqqol koʻrsatib berdi.

Biroq uchrashuvning haqiqiy qahramoni 16 yoshli akademiya tarbiyalanuvchisi Maks Doumen boʻldi. U oʻzining yetuk oʻyini bilan mutaxassislarni ham lol qoldirdi. Yosh iqtidorli futbolchi uchrashuv boshida mahorat koʻrsatib, Kay Xaversga qulay pas uzatdi va hisob ochilishini taʼminladi. Ikkinchi boʻlim boshida esa Arnau Martines Girona safida javob gollaridan birini kiritganidan soʻng, Maks Doumenning oʻzi chiroyli gol urib, ustunlikni tikladi.

Arteta jamoasining kelajakdagi rejalari

Oʻyin davomida tajribali futbolchilar ham oʻz imkoniyatlarini koʻrsatishdi. Xususan, Gabriel Jezus Ben Uaytning uzatmasidan keyin jarima maydonchasida hushyorlik namoyish etib, jamoasining navbatdagi goliga mualliflik qildi. Bu gol hujumchining kelajagi borasidagi savollarga vaqtincha boʻlsa-da nuqta qoʻydi.

Mikel Arteta uchrashuv davomida yosh akademiya vakillari Marli Salmon, Andre Xarriman-Annus va Sedax O'Nil kabi istiqbolli futbolchilarga ham imkon berdi. Bu esa Arsenal klubining zaxirasi yetarlicha kuchli ekanini va yoshlarga doimiy eʼtibor qaratilishini koʻrsatdi. Mavsumoldi tayyorgarlikdagi bunday ishonchli start londonliklar uchun oldindagi qiyin mavsum oldidan muhim ruhiy ustunlik beradi.

ArsenalGironaChristos TzolisMax DowmanMikel Arteta
Add Zamin.uz to GoogleRead "Zamin" on Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comments 0

Related news

What rating did Abdukodir Khusanov receive in his debut match?What rating did Abdukodir Khusanov receive in his debut match?Yesterday, 23:36Bryan Mbeumo: Manchester United always aims for the highest targetsBryan Mbeumo: Manchester United always aims for the highest targetsYesterday, 23:32Real Madrid Let Victory Slip in Friendly MatchReal Madrid Let Victory Slip in Friendly MatchYesterday, 23:32Real Madrid close to paying 120 million euros for Yan Diomande transferReal Madrid close to paying 120 million euros for Yan Diomande transferYesterday, 22:54Real Madrid Creates a Special Training Plan for Antonio RüdigerReal Madrid Creates a Special Training Plan for Antonio RüdigerYesterday, 22:32Chelsea sign 35-year-old striker Danny WelbeckChelsea sign 35-year-old striker Danny WelbeckYesterday, 22:19
AnnouncementsPartnership
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How to choose a card for daily expenses?
How to choose a card for daily expenses?
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Where should you work to increase your chances of getting a loan
Where should you work to increase your chances of getting a loan

Most read Sport news

Cristiano Ronaldo relaxes with his family after World Cup defeat
Cristiano Ronaldo relaxes with his family after World Cup defeat
The reason behind Abduqodir Husanov's early marriage revealed
The reason behind Abduqodir Husanov's early marriage revealed
The terrifying fate of the star who eliminated Uzbekistan from the 2026 World Cup
The terrifying fate of the star who eliminated Uzbekistan from the 2026 World Cup
Shakira reveals who she asked for help to reach Mbappe
Shakira reveals who she asked for help to reach Mbappe
Uzbek defender heads to the Bundesliga: Transfer fee revealed
Uzbek defender heads to the Bundesliga: Transfer fee revealed
Lamine Yamal reveals what Messi told him after the final
Lamine Yamal reveals what Messi told him after the final
Erling Haaland returns from the USA with a bizarre souvenir: Manchester City star surprises fans
Erling Haaland returns from the USA with a bizarre souvenir: Manchester City star surprises fans
Surprise move from City: Maresca puts 25 players on the 'market'
Surprise move from City: Maresca puts 25 players on the 'market'