Arsenal Rout Girona in Preseason Match
Londonning Arsenal klubi mavsumoldi tayyorgarlik doirasidagi ilk oʻyinda Ispaniyaning Jirona jamoasiga qarshi bahs olib bordi va 4:1 hisobida ishonchli gʻalaba qozondi. GOAL.com xabar berishicha, mazkur uchrashuv Mikel Arteta shogirdlari uchun hujumkor oʻyin va tarkib imkoniyatlarini sinovdan oʻtkazish uchun ajoyib imkoniyat boʻldi hamda yangi futbolchilarning harakatlari muxlislarda katta qiziqish uygʻotdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvning eng asosiy voqealaridan biri 34 million funt sterling evaziga xarid qilingan yangi futbolchi Kristos Tzolisning debyuti boʻldi. Klub Bryuggedan kelib qoʻshilgan gretsiyalik vinger Mikel Artetaning taktik talablariga tezda moslasha olishini koʻrsatib qoʻydi. Uning maydondagi faolligi va yuqori pressing uslubi jamoaning hujum salohiyatini yanada oshirdi.
Debyutantlar va yosh iqtidorlarning yorqin oʻyiniKristos Tzolis jamoaning ikkinchi golida muhim rol oʻynadi. Maydon markazida toʻpni egallab olgan vinger raqib jarima maydonchasi yaqinida oʻtkir zarba berdi va himoyachiga tekkan toʻp darvozadan joy oldi. Bu gol yangi futbolchining jamoa oʻyiniga tez singib ketayotganini yaqqol koʻrsatib berdi.
Biroq uchrashuvning haqiqiy qahramoni 16 yoshli akademiya tarbiyalanuvchisi Maks Doumen boʻldi. U oʻzining yetuk oʻyini bilan mutaxassislarni ham lol qoldirdi. Yosh iqtidorli futbolchi uchrashuv boshida mahorat koʻrsatib, Kay Xaversga qulay pas uzatdi va hisob ochilishini taʼminladi. Ikkinchi boʻlim boshida esa Arnau Martines Girona safida javob gollaridan birini kiritganidan soʻng, Maks Doumenning oʻzi chiroyli gol urib, ustunlikni tikladi.
Arteta jamoasining kelajakdagi rejalariOʻyin davomida tajribali futbolchilar ham oʻz imkoniyatlarini koʻrsatishdi. Xususan, Gabriel Jezus Ben Uaytning uzatmasidan keyin jarima maydonchasida hushyorlik namoyish etib, jamoasining navbatdagi goliga mualliflik qildi. Bu gol hujumchining kelajagi borasidagi savollarga vaqtincha boʻlsa-da nuqta qoʻydi.
Mikel Arteta uchrashuv davomida yosh akademiya vakillari Marli Salmon, Andre Xarriman-Annus va Sedax O'Nil kabi istiqbolli futbolchilarga ham imkon berdi. Bu esa Arsenal klubining zaxirasi yetarlicha kuchli ekanini va yoshlarga doimiy eʼtibor qaratilishini koʻrsatdi. Mavsumoldi tayyorgarlikdagi bunday ishonchli start londonliklar uchun oldindagi qiyin mavsum oldidan muhim ruhiy ustunlik beradi.
…