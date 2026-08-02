OpenAI's New Astra Model Achieves Dozens of Breakthroughs in Mathematics

·22·Technology
OpenAI's New Astra Model Achieves Dozens of Breakthroughs in Mathematics

Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniyalardan biri boʻlgan OpenAI oʻzining yangi avlod Astra nomli sunʼiy intellekt oilasini rasman tanishtirdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tizimning ichki versiyasi matematika va nazariy informatika fanlarining oʻn ta murakkab va ochiq masalasini muvaffaqiyatli hal qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya bayonotiga koʻra, ushbu vazifalar ustida ilmiy hamjamiyat kamida oʻn yil davomida, koʻp hollarda esa undan ham uzoqroq vaqt mobaynida natijaga erisha olmay kelayotgan edi. Astra modeli yuqori oʻlchamli geometriya, kodlash nazariyasi, guruhlar nazariyasi, kvant hisoblash murakkabligi, panjarali kriptografiya va ekstremal kombinatorika yoʻnalishlaridagi yechimlarni topgan.

Ilmiy yutuqlar va ularning mazmuni

Astra modeli erishgan natijalar orasida bir qator murakkab ilmiy muammolar mavjud. Xususan, tizim birinchi marta nosofik guruhni aniq qurishga muvaffaq boʻldi, Konn qattiqlik gipotezasini rad etdi va parallel takrorlash boʻyicha kvant teoremasini isbotladi.

Shuningdek, model Erxartning hajm haqidagi gipotezasini isbotlagan va 1978 yildan beri ilk bor sfera qadoqlanishi zichligining umumiy yuqori chegarasini yaxshilashga erishgan. OpenAI taʼkidlashicha, barcha dalillar uchun matematik argumentlar sunʼiy intellekt tomonidan mutlaqo mustaqil ravishda ishlab chiqilgan.

Tadqiqot jarayoni va moliyaviy xarajatlar

Yangi model barcha hisob-kitoblarni amalga oshirgandan soʻng, tadqiqotchilar natijalarni ilmiy maqolalar shaklida rasmiylashtirdilar. Ayni paytda Astra tizimining oʻzi har bir dalilni matematik jihatdan toʻgʻriligini avtomatik tekshirish imkonini beruvchi Lean rasmiy verifikatsiya tilida rasmiylashtirdi.

Kompaniya ushbu yechimlarni topish uchun Sol API tarifikatsiyasi boʻyicha taxminan 2000 dollar miqdorida hisob-kitob resurslari talab qilinganini maʼlum qildi. Shuningdek, OpenAI barcha sertifikatlar va mulohazalar jarayonining tavsifini ommaga eʼlon qildi.

Garchi Astra matematika boʻyicha jiddiy yutuqlarga erishgan boʻlsa-da, kompaniya model mashhur «Ming yillik muammolari» roʻyxatidagi vazifalarni hal eta olmaganini tan oldi. Ushbu yettita muhim masalaning har biri uchun 1 million dollar mukofot tayinlangan boʻlib, ular hali ham oʻz yechimini kutmoqda.

Shunga qaramay, mutaxassislar erishilgan natijalarni ilmiy mulohaza yuritish tizimlarini rivojlantirish yoʻlidagi ulkan qadam sifatida baholamoqda. Biroq, barcha keltirilgan isbotlar hali ilmiy hamjamiyat tomonidan toʻliq va sinchkovlik bilan tekshirib chiqilishi lozim.

OpenAI yana bir muhim masalaga toʻxtalib oʻtdi. Agar matematik argumentlar toʻlaqonli sunʼiy intellekt tomonidan yaratilgan boʻlsa, bunday natijalar muallifligini odamlarga nisbat berish notoʻgʻri hisoblanadi. Tadqiqotchilar faqat qoʻlyozmalarni tayyorlash va dalillarni rasmiylashtirish bilan shugʻullangan, asosiy yechimlar esa toʻgʻridan-toʻgʻri Astra modeli tomonidan taqdim etilgan.

OpenAIAstraArtificial IntelligenceMathematicsTechnology
Add Zamin.uz to GoogleRead "Zamin" on Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comments 0

Related news

SpaceX Is Building a Large Gas Power Plant for Data CentersSpaceX Is Building a Large Gas Power Plant for Data CentersToday, 01:28Court Rejects xAI Request to Block Nudify Apps BanCourt Rejects xAI Request to Block Nudify Apps BanToday, 01:23YouTuber Hank Green Admits Addiction to Artificial IntelligenceYouTuber Hank Green Admits Addiction to Artificial IntelligenceToday, 00:50Citizen Introduces New Watches That Do Not Require Batteries or ChargingCitizen Introduces New Watches That Do Not Require Batteries or ChargingToday, 00:29New Era in the Smartphone Market: Renting Instead of Buying is Becoming a TrendNew Era in the Smartphone Market: Renting Instead of Buying is Becoming a TrendYesterday, 23:56New Nuclear Reactor Connected to National Grid in ChinaNew Nuclear Reactor Connected to National Grid in ChinaYesterday, 23:27
AnnouncementsPartnership
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How to choose a card for daily expenses?
How to choose a card for daily expenses?
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Where should you work to increase your chances of getting a loan
Where should you work to increase your chances of getting a loan

Most read Technology news

NASA captures unusual phenomenon in the Black Sea from space
NASA captures unusual phenomenon in the Black Sea from space
Communicating with the Deceased via AI: Research Yields Unexpected Results
Communicating with the Deceased via AI: Research Yields Unexpected Results
World climate at risk: Probability of a “Super El-Nino” reaches 81 percent
World climate at risk: Probability of a “Super El-Nino” reaches 81 percent
Formation of new ocean crust observed live for the first time
Formation of new ocean crust observed live for the first time
Japanese Scientists Revolutionize Batteries: Lithium-Sulfur Battery Created
Japanese Scientists Revolutionize Batteries: Lithium-Sulfur Battery Created
Scientists discover atmosphere on an Earth-like planet for the first time
Scientists discover atmosphere on an Earth-like planet for the first time
Apple iPhone 18 Pro revealed in video for the first time: A revolution in camera and design
Apple iPhone 18 Pro revealed in video for the first time: A revolution in camera and design
Toyota Announces Lifetime Warranty for EVs: Batteries Replaced for Free
Toyota Announces Lifetime Warranty for EVs: Batteries Replaced for Free