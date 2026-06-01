Maruf Otajonov evalúa la actuación de Burak Özçivit (video)

El actor Maruf Otajonov compartió sus opiniones sobre el monólogo "La chica más hermosa de Estambul", interpretado por el actor turco Burak Özçivit en Taskent.

Señaló que, aunque Burak no es un actor de teatro profesional, su presencia en el escenario y su actuación fueron más fuertes que las de muchos actores profesionales.

"Burak no es un actor de teatro profesional, pero su movimiento es más fuerte que el de un profesional. Interpretó el papel a la perfección sin salirse de las líneas marcadas por el director. Como actor de teatro, me resulta difícil aceptar esto, pero lo acepto como compañero en el escenario".

Lo más importante es que logró mantener la atención de unos 2.000 espectadores de principio a fin. Este es un resultado enorme. Incluso los actores más fuertes no siempre logran esto.

Si bien una parte del público entendió completamente la obra, otra la siguió sin comprenderla del todo. Sin embargo, mantener la sala es una gran habilidad. Ni siquiera los Artistas del Pueblo logran hacerlo siempre.

El monólogo —una obra teatral con un solo actor— es uno de los géneros más complejos. A veces, ni siquiera dos o tres actores se atreven a intentarlo. Burak lo logró.

Además, el uso de la iluminación, el sonido y los medios técnicos fue de alto nivel. Para ser honesto, no esperaba tal actuación de Burak. Hizo una gran presentación", dijo Maruf Otajonov.