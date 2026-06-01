Dua Lipa y Callum Turner se han casado oficialmente

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Dua Lipa y Callum Turner se han casado oficialmente

Una de las parejas más estilosas del mundo del espectáculo, la reina del pop Dua Lipa y el actor británico Callum Turner, se casaron en secreto en Londres el 31 de mayo. La pareja evitó la extravagancia, prefiriendo casarse solo en presencia de sus amigos más cercanos y familiares.

Dua Lipa renunció al vestido de novia tradicional. Sorprendiendo a los críticos de moda, apareció con un traje de falda hecho a medida de Schiaparelli Haute Couture, diseñado por Daniel Roseberry. El look se completó con un sombrero de ala ancha de Stephen Jones, guantes blancos y zapatos de Stephen Jones.

Testigos informaron que esta fue solo la parte oficial. La pareja celebrará una lujosa boda de 3 días durante la primera semana de junio en el prestigioso complejo Villa Igiea en Palermo, Italia.

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