Las estrellas del Arsenal responden a Djed Spence y a los críticos

Declan Rice y Noni Madueke han respondido con dureza a las críticas en las redes sociales. Tras ganar el título de la Premier League después de 22 años, el Arsenal se encontró dividido entre las celebraciones del campeonato y el amargo recuerdo de la derrota en la final de la Champions League. Los jugadores no se quedaron callados después de que el defensa del Tottenham, Djed Spence, se burlara de los "Gunners" por su derrota ante el Paris Saint-Germain. Así lo informa Goal.com informa.

En la final de la Champions League celebrada en Budapest, el Arsenal perdió ante el PSG en la tanda de penaltis. Mientras que Eberechi Eze y Gabriel Magalhaes fallaron sus lanzamientos decisivos, Noni Madueke entró como suplente. Madueke publicó una foto en Instagram con Declan Rice sosteniendo el trofeo de la Premier League, comentando: "¡Campeones! Otros están ocupados tuiteando y publicando. ¡Gracias, Dios!"

Declan Rice apoyó la opinión de su compañero, respondiendo en la sección de comentarios: "Celos por todas partes", junto con emojis de risa. Aunque el ex capitán del West Ham marcó su penalti en la final, dio prioridad al éxito general de su equipo y a la victoria en la liga. Durante el desfile, Rice dijo a los aficionados: "Se reían de nosotros, ahora ya no se ríen. Volveremos más fuertes la próxima temporada".

Djed Spence, el principal instigador de este conflicto, había estado burlándose de las estrellas del Arsenal durante toda la temporada. Tras el derbi del norte de Londres en febrero, la cuenta oficial del Arsenal trolleó a Spence, y el defensa respondió a esa publicación con un emoji de candado tras la victoria del PSG. Esto demostró una vez más lo intensa que es la rivalidad entre los dos clubes de Londres.