¿Participará Cristiano Ronaldo en la Copa Mundial de 2030?

El presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proenca, ha abordado las dudas sobre si Cristiano Ronaldo saltará al campo con la selección nacional en la Copa Mundial de 2030. Aunque la estrella del Al-Nassr sigue siendo una figura clave para el equipo nacional, los expertos cuestionan sus posibilidades de participar en un torneo importante a los 45 años. Así lo informa Goal.com .

Durante la conferencia Bola Branca, Proenca señaló que, debido a factores fisiológicos, sería una gran sorpresa que Ronaldo participara en el próximo Mundial como jugador. Según él, para 2030, la condición física del delantero podría no cumplir con las exigencias de una competición de tan alto nivel, aunque todo dependerá del cuerpo técnico y del estado del jugador en ese momento.

El jefe de la federación afirmó que Cristiano Ronaldo podría asumir cualquier rol en el fútbol portugués tras su retirada. "Cristiano será lo que él quiera ser en el fútbol portugués. Es un caso único, no solo desde el punto de vista deportivo, sino también en términos de marca y potencial de marketing", añadió Proenca.

Además, al hablar sobre el futuro de la selección nacional, Pedro Proenca dijo que la partida de Ronaldo no debe verse como una tragedia. La federación trabaja actualmente en una estrategia para garantizar la estabilidad financiera y deportiva sin depender exclusivamente de uno o dos jugadores estrella.