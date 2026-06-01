¿Participará Cristiano Ronaldo en la Copa Mundial de 2030?

·81·Deportes
¿Participará Cristiano Ronaldo en la Copa Mundial de 2030?

El presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proenca, ha abordado las dudas sobre si Cristiano Ronaldo saltará al campo con la selección nacional en la Copa Mundial de 2030. Aunque la estrella del Al-Nassr sigue siendo una figura clave para el equipo nacional, los expertos cuestionan sus posibilidades de participar en un torneo importante a los 45 años. Así lo informa Goal.com .

Durante la conferencia Bola Branca, Proenca señaló que, debido a factores fisiológicos, sería una gran sorpresa que Ronaldo participara en el próximo Mundial como jugador. Según él, para 2030, la condición física del delantero podría no cumplir con las exigencias de una competición de tan alto nivel, aunque todo dependerá del cuerpo técnico y del estado del jugador en ese momento.

El jefe de la federación afirmó que Cristiano Ronaldo podría asumir cualquier rol en el fútbol portugués tras su retirada. "Cristiano será lo que él quiera ser en el fútbol portugués. Es un caso único, no solo desde el punto de vista deportivo, sino también en términos de marca y potencial de marketing", añadió Proenca.

Además, al hablar sobre el futuro de la selección nacional, Pedro Proenca dijo que la partida de Ronaldo no debe verse como una tragedia. La federación trabaja actualmente en una estrategia para garantizar la estabilidad financiera y deportiva sin depender exclusivamente de uno o dos jugadores estrella.

Cristiano RonaldoPortugalCopa MundialFútbolAl-Nassr
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Xavi Simons insinúa en redes sociales el fichaje de Savinho por el TottenhamHoy, 10:18¿Fichará Jude Bellingham por el Liverpool? Robbie Fowler habla sobre el traspasoHoy, 10:13Gianni Infantino y Florentino Pérez se reúnen en la final de la Champions League en BudapestHoy, 10:12El Real Madrid y Adidas presentan equipaciones exclusivas para la nueva temporadaHoy, 10:06Álvaro Arbeloa rechazado por el Bayer LeverkusenHoy, 09:59Cole Palmer se relaja en Ibiza tras quedar fuera del MundialHoy, 09:15
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

La calificación de Husanov revelada tras el partido Everton - Manchester City
Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Los grandes clubes europeos muestran interés en Abdukodir Khusanov
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
¿Por qué Harry Kane falló el penalti? Se destapa el "juego sucio"