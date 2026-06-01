El plusmarquista de la Premier League James Milner se retira a los 40 años

James Milner, símbolo de longevidad en el fútbol profesional, ha decidido colgar las botas a los 40 años. Como poseedor del récord absoluto de partidos disputados en la historia de la Premier League, pone fin a una brillante carrera de 24 años. Así lo informa Goal.com informa .

El centrocampista del Brighton, que cumplió 40 años en enero, disputó un total de 658 partidos en el campeonato inglés. De este modo, superó el récord de 653 partidos establecido por Gareth Barry a principios de año, convirtiéndose en el auténtico "maratoniano" de la liga.

El ex internacional inglés defendió los colores de Leeds United, Newcastle, Aston Villa, Manchester City, Liverpool y Brighton a lo largo de su carrera de un cuarto de siglo. Milner debutó con el Leeds United a los 16 años, convirtiéndose en aquel momento en el goleador más joven de la Premier League.

"Tras 24 temporadas en la Premier League, creo que ha llegado el momento adecuado para retirarme. Dejo el fútbol con un inmenso orgullo, gratitud y recuerdos que durarán toda la vida. Cuando debuté con el club de mi infancia, el Leeds United, nunca imaginé un viaje tan largo", destacó Milner.

A lo largo de su carrera, James Milner ha ganado todos los trofeos importantes, incluidos la Premier League, la Champions League y la FA Cup. Su último logro fue conseguir la clasificación europea por segunda vez consecutiva con el Brighton.