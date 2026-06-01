Florentino Pérez ataca a su rival: Sus propuestas son desastrosas

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha lanzado duras críticas contra su principal rival en la lucha por el poder en el club, Enrique Riquelme. Pérez enfatizó que los planes de su oponente amenazan el futuro del club, declarando que no permitirá que la gestión vuelva a caer en manos de antiguos grupos. "No puedo permitir que vuelvan a tomar el club. Son los mismos de siempre: hijos, amigos y hermanos", afirmó el presidente en ejercicio. Así lo informa Goal.com .

El uso de grandes promesas de fichajes por parte de Riquelme para atraer votantes ha enfurecido a Pérez. El candidato de 37 años afirmó que, de ser elegido presidente, ya habría llegado a acuerdos con dos estrellas de talla mundial vitales para el Real Madrid. En respuesta, Pérez cuestionó: "¿Alguien duda de que bajo mi liderazgo los mejores jugadores del mundo seguirán jugando para el Real Madrid?"

El candidato rival también acusó a Pérez de tener planes para privatizar el club. Según él, Pérez pretende quitarle el club a sus socios vendiendo una parte a inversores. Sin embargo, Florentino Pérez negó estas acusaciones, recordando que el Real Madrid siempre pertenecerá a sus socios y que él arriesgó su propio patrimonio para salvar al club.

La inestabilidad interna en el club, especialmente los nombramientos fallidos de Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa, habían dañado la posición de Pérez. Tras los conflictos internos y una temporada sin títulos, Pérez abordó el tema del nuevo entrenador. Si gana las elecciones del 7 de junio, se espera que José Mourinho regrese a Madrid para una segunda etapa.