Alan Shearer sugiere sentar a Jude Bellingham en el banquillo

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Alan Shearer sugiere sentar a Jude Bellingham en el banquillo

La leyenda inglesa Alan Shearer ha hecho una declaración sorprendente antes de la Copa Mundial 2026. Insiste en que la estrella del Real Madrid, Jude Bellingham, debería ser descartada del once inicial. Mientras el equipo de Thomas Tuchel se prepara para su primer partido contra Croacia, Shearer cree que son necesarios cambios en el centro del campo para potenciar el rendimiento de Harry Kane. Así lo informa Goal.com .

Shearer considera que, en la situación actual, Morgan Rogers del Aston Villa es más útil que Bellingham en términos de equilibrio táctico. En el lanzamiento de una campaña de Betfair, el exdelantero dijo: "Jude no sería titular en el primer partido para mí. Creo que Tuchel pondrá a Elliot Anderson y Declan Rice en el doble pivote, con Morgan Rogers por delante. Eso es exactamente lo que yo haría".

La razón principal de esta elección controvertida es aumentar la eficacia del capitán Harry Kane. Shearer señala que Inglaterra sufrió en torneos anteriores por la falta de jugadores que hicieran desmarques de ruptura. Cree que Rogers puede cumplir esta función mejor que otros centrocampistas creativos.

"No vimos al mejor Kane en el último torneo. Para igualar su eficacia en el Bayern, necesita jugadores a su alrededor que busquen constantemente el ataque. Le gusta bajar a recibir, pero alguien debe ocupar su espacio. Si Inglaterra quiere tener éxito, debe sacar el máximo provecho de Kane", añadió Shearer.

Shearer también elogió especialmente la evolución de Elliot Anderson. Desde que dejó el Newcastle, el joven talento ha llevado su juego a un nuevo nivel y ahora parece listo para participar en las competiciones más importantes junto a Declan Rice.

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Nodirbek Razzokov
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