El Arsenal está listo para vender a Gabriel Jesus y a otras tres estrellas

Mikel Arteta planea una reforma profunda de la plantilla del Arsenal durante el mercado de fichajes de verano. La directiva del club tiene la intención de mostrar una gran ambición para mantener el estatus de alto nivel del equipo. Tras la derrota en la final de la Champions League, la necesidad de traer sangre nueva al Emirates Stadium se ha vuelto evidente. Por esta razón, el delantero brasileño Gabriel Jesus podría ser vendido por 18 millones de libras. Así lo informa Goal.com informa .

Según el Daily Mail, el Arsenal ha fijado un precio sorprendentemente bajo por Jesus. El delantero de 29 años podrá abandonar el norte de Londres si llega una oferta adecuada. Esto se considera un movimiento estratégico de Arteta para hacer que la línea de ataque sea más eficiente. No solo Jesus, sino también líderes como Gabriel Martinelli, Leandro Trossard y Ben White podrían abandonar el equipo si reciben ofertas serias.

Tras la final contra el Paris Saint-Germain, Arteta subrayó que el club no debe estancarse. Según el entrenador, se deben tomar decisiones muy inteligentes y rápidas para alcanzar el siguiente nivel. El Arsenal tiene como objetivo reforzar cuatro posiciones clave: el extremo izquierdo, un nuevo delantero centro, el lateral derecho y el mediocampo central.

El club está realizando una búsqueda exhaustiva en el mercado de fichajes. El defensa del Real Madrid Victor Valdepenas, así como los jugadores del Newcastle Tino Livramento y Sandro Tonali, están en el radar del Arsenal. La situación del delantero del Barcelona Marcus Rashford también está siendo seguida por el club londinense. Si Rashford deja España debido a problemas financieros, se espera que el Arsenal sea su opción principal.