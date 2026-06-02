Katie McCabe se une al Chelsea como agente libre

El Chelsea Women ha protagonizado uno de los movimientos más impactantes del mercado de fichajes de verano al contratar a la capitana del Arsenal, Katie McCabe, una de sus principales rivales en la Women's Super League. La capitana de la selección de Irlanda se unió a las "Blues" como agente libre tras finalizar su contrato con el otro club londinense. Así lo informa Goal.com .

La experimentada defensa de 30 años ha firmado un contrato con el Chelsea hasta junio de 2029, con una opción para extender el acuerdo un año más. McCabe, considerada una de las jugadoras más consistentes del fútbol europeo, está llamada a ser una figura clave en la lucha del equipo por los títulos en Kingsmeadow.

McCabe, quien pasó casi una década en el Arsenal y disputó más de 300 partidos, destacó que abre un nuevo capítulo en su carrera con este traspaso. "Es una nueva etapa para la que estoy lista. Estoy ansiosa por darlo todo por los aficionados del Chelsea y pisar el césped de Stamford Bridge como jugadora local", declaró la futbolista al sitio web oficial del club.

Con el Arsenal, McCabe ganó la liga inglesa, la FA Cup y la Champions League femenina en 2025. También fue nombrada mejor jugadora del club en 2021 y 2023. Sus raíces familiares vinculadas al club del oeste de Londres añaden un significado especial a este fichaje.

A nivel internacional, Katie McCabe es una verdadera líder. Como la capitana más joven en la historia de la selección de Irlanda, ha marcado 34 goles en 105 partidos. Anotó el primer gol de su país en la Copa del Mundo 2023 y se convirtió en la primera futbolista irlandesa nominada al Balón de Oro.