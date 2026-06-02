El excentrocampista del Liverpool Georginio Wijnaldum deja el Al-Ettifaq

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El excentrocampista del Liverpool Georginio Wijnaldum deja el Al-Ettifaq

El excentrocampista del Liverpool, Georginio Wijnaldum, se ha despedido del club saudí Al-Ettifaq. El club de Dammam anunció oficialmente que el contrato con el experimentado jugador neerlandés fue rescindido de mutuo acuerdo. De esta forma, el futbolista de 35 años se ha convertido en agente libre durante el mercado de fichajes de verano. Así lo informa Goal.com .

Wijnaldum se unió a la Saudi Pro League en 2023. La directiva del club explicó la decisión citando el deseo de mantener la estabilidad financiera y renovar las plazas para jugadores extranjeros. Aunque era uno de los líderes del equipo, ambas partes decidieron finalizar su colaboración antes de la temporada 2026-27.

El internacional neerlandés tuvo un buen desempeño durante su estancia en Oriente Medio. A diferencia de muchas estrellas europeas, Wijnaldum se adaptó rápidamente al nuevo entorno y ejerció como capitán del equipo. En la temporada finalizada, participó en 33 partidos, anotando 16 goles y dando 7 asistencias.

A lo largo de su carrera, Georginio Wijnaldum ha ganado la Premier League y la Champions League. Actualmente, se espera que despierte un gran interés en Europa y otros continentes. El jugador aún no tiene intención de retirarse y aspira a jugar en un equipo altamente competitivo.

Georginio WijnaldumAl-EttifaqFichajeSaudi Pro LeagueFútbol
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Nodirbek Razzokov
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