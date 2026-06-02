El Borussia Dortmund rechaza la oferta del Fenerbahçe por Serhou Guirassy

El director general del Borussia Dortmund, Lars Ricken, ha puesto fin a los rumores sobre el delantero Serhou Guirassy, desmintiendo las informaciones sobre una posible salida del jugador hacia Turquía. El gigante de la Bundesliga ha expresado con firmeza su intención de mantener a su máximo goleador de cara a la nueva temporada. Así lo informa Goal.com .

Aunque el club turco Fenerbahçe ha mostrado un interés activo en el traspaso de Serhou Guirassy, la directiva del Signal Iduna Park no ha iniciado ninguna negociación al respecto. En una entrevista con WAZ, Ricken subrayó: "No hemos recibido ninguna oferta por Serhou. No tenemos intención de dejarlo salir. Ha demostrado plenamente su valor en las últimas temporadas".

Aunque el club afirma oficialmente que el jugador no está en venta, fuentes no oficiales sugieren que el Borussia Dortmund solo consideraría ofertas superiores a los 40 millones de euros. Es importante destacar que la cláusula de rescisión en el contrato del delantero de 30 años no es aplicable al Fenerbahçe, lo que permite al club alemán fijar sus propias condiciones de traspaso.

El revuelo en torno a Serhou Guirassy fue impulsado principalmente por las elecciones presidenciales internas en el Fenerbahçe. El candidato Aziz Yıldırım había prometido fichar al delantero si ganaba. Sin embargo, desde Dortmund consideran que los informes sobre cualquier acuerdo verbal carecen de fundamento.