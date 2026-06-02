Robbie Keane, principal candidato al banquillo del Celtic

El exdelantero del Liverpool y de la selección de Irlanda, Robbie Keane, es visto como uno de los principales candidatos para el puesto de entrenador del Celtic. Según informa el Daily Record, el técnico de 45 años mantuvo negociaciones formales con la directiva del club en Londres y presentó su ambicioso proyecto. Así lo reporta Goal.com informa .

El Celtic atraviesa actualmente una situación delicada en cuanto a su cuerpo técnico. No se ha tomado una decisión final sobre si continuar con el experimentado Martin O'Neill, quien tomó las riendas en un momento difícil y logró el título en la última jornada, o apostar por una nueva dirección. Aunque el técnico de 74 años es muy respetado por la afición, la directiva está considerando la opción de un entrenador más joven para el futuro.

Para fortalecer su candidatura, Robbie Keane ha propuesto formar un cuerpo técnico que conozca bien el fútbol escocés. Su plan incluye la incorporación del ex capitán del Celtic, Scott Brown, el actual entrenador del equipo B, Jonny Hayes, y Stephen Glass como asistentes.

Keane y Glass trabajaron recientemente juntos en el club húngaro Ferencváros, y este tándem mantiene una estrecha relación con Scott Brown. Brown y Hayes visitaron recientemente Budapest para observar el proceso de trabajo de Keane y Glass como parte de su licencia UEFA Pro.

La directiva del Celtic se reunirá con Martin O'Neill en los próximos días para discutir si permanecerá una temporada más. Solo después de eso se tomará una decisión final sobre la opción de Robbie Keane. Cabe recordar que Keane jugó para el Celtic en calidad de cedido en 2010.