Revelada la alineación probable de Uzbekistán contra los Países Bajos

Hoy, la selección nacional de Uzbekistán, dirigida por Fabio Cannavaro, disputará su último partido de preparación antes de la Copa del Mundo. Nuestros representantes se enfrentarán a uno de los equipos más fuertes del fútbol europeo, los Países Bajos, en este importante choque.

Jugar contra un rival así antes del Mundial es una gran prueba para Uzbekistán. Los Países Bajos son conocidos por sus ataques rápidos, un mediocampo sólido, una presión alta y jugadores físicamente potentes. Para Fabio Cannavaro, este encuentro es una oportunidad para ver el estado real del equipo, probar planes tácticos y sacar conclusiones definitivas sobre el once inicial.

Antes del partido, varios medios extranjeros han publicado sus alineaciones probables. En particular, “Sports Mole” también ha presentado las alineaciones probables tanto de los Países Bajos como de Uzbekistán.

Según esta publicación, los Países Bajos podrían alinear a los siguientes jugadores: Verbruggen, Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Ake, De Jong, Gravenberch, Reijnders, Summerville, Depay y Gakpo.

En cuanto a la selección de Uzbekistán, “Sports Mole” ha incluido a los siguientes jugadores en el once inicial: Yusupov, Sayfiev, Abdullaev, Khusanov, Ashurmatov, Nasrullaev, Fayzullaev, Khamrobekov, Shukurov, Urunov y Shomurodov.

El portal Soccer365

también ha publicado su alineación probable para este partido. Según ellos, se espera que los Países Bajos jueguen con un esquema 4-3-3. Verbruggen estaría en la portería, con Ake, Van Dijk, Jan Paul van Hecke y Dumfries en la línea defensiva. Se espera que Reijnders, Gravenberch y De Jong actúen en el mediocampo, mientras que Gakpo, Depay y Summerville liderarían el ataque.

De esta alineación se desprende que el equipo neerlandés confía en la posesión del balón, la superioridad en el centro y los ataques rápidos por las bandas. De Jong y Gravenberch pueden marcar el ritmo en el centro, mientras que Gakpo y Depay pueden ser una amenaza constante en ataque. La línea defensiva, liderada por Van Dijk, tiene una gran ventaja en los duelos aéreos y en el juego posicional. Para Uzbekistán, Soccer365

predice un esquema 5-4-1. Otkir Yusupov podría empezar en la portería, con Farrukh Sayfiev, Abdulla Abdullaev, Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov y Sherzod Nasrullayev en defensa. Abbosbek Fayzullayev, Odil Khamrobekov, Otabek Shukurov y Oston Urunov están listados en el mediocampo, con Eldor Shomurodov como referencia en el ataque.

Este esquema muestra que Cannavaro podría elegir un plan de juego cauteloso y equilibrado contra los Países Bajos. Jugar con 5 defensas sirve para detener los ataques por banda del rival, crear densidad alrededor del área y buscar oportunidades para contraataques rápidos.

En particular, el papel de Abdukodir Khusanov en la defensa central será de gran importancia. Se espera que el defensa sea uno de los pilares de nuestro equipo contra los potentes atacantes de los Países Bajos en duelos individuales, balones aéreos y posicionamiento.

El dúo Khamrobekov y Shukurov en el mediocampo deberá mantener el equilibrio en el centro. Podrían tener la tarea de escapar de la presión rival, luchar por los segundos balones e iniciar contraataques rápidos. Fayzullayev y Urunov pueden causar problemas a la defensa neerlandesa con su velocidad, regate y movimientos inesperados por las bandas.

Eldor Shomurodov aparece como el único delantero centro. En este caso, se requiere que el capitán no solo participe en situaciones de gol, sino también que retenga el balón, cree espacios para sus compañeros y juegue un papel importante en la transición de defensa a ataque.

El partido contra los Países Bajos no es un simple amistoso para Uzbekistán. Es uno de los ensayos más serios antes de la Copa del Mundo. Cada error, cada decisión correcta y cada episodio táctico contra un rival fuerte proporcionará información importante para el cuerpo técnico de Cannavaro.

Antes del Mundial, la tarea principal de nuestra selección es mantener el orden en defensa, resistir la presión del rival, no perder el balón en el centro y aprovechar eficazmente las oportunidades en los contraataques. Estos son precisamente los aspectos que se pondrán a prueba contra un equipo fuerte como los Países Bajos.

Por supuesto, las alineaciones anunciadas son solo predicciones por ahora. La decisión final la tomarán Fabio Cannavaro y el cuerpo técnico de los Países Bajos antes del partido. Sin embargo, estas predicciones dan a los aficionados una idea de cómo podría desarrollarse el partido tácticamente.