Malas noticias sobre Masharipov antes de la Copa del Mundo

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Malas noticias sobre Masharipov antes de la Copa del Mundo

El jugador de la selección nacional de Uzbekistán, Jaloliddin Masharipov, ha sido excluido de la convocatoria para la Copa del Mundo debido a una lesión, según informó UzA.

Se señala que Ruslanbek Jiyanov ha ocupado su lugar y ha sido incluido en la lista definitiva de 26 futbolistas. También circulan informes de que Masharipov podría poner fin a su carrera internacional.

Como contexto, Jaloliddin Masharipov no había podido jugar para el club iraní Esteghlal ni para la selección de Uzbekistán durante mucho tiempo debido a su lesión.

El jugador ingresó al campo en el minuto 73 del partido contra Sepahan en la Iran Pro League el 1 de enero de 2026, pero fue sustituido en el minuto 90. Más tarde se supo que su lesión de rodilla había recrudecido y fue operado el 31 de enero.

El centrocampista de 33 años había sido incluido en la convocatoria final para el Mundial por el entrenador Fabio Cannavaro. A pesar de haber participado recientemente en entrenamientos de recuperación, ha perdido la oportunidad de competir en la Copa del Mundo.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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