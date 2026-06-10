Vincent Kompany cambia de opinión: el Bayern está listo para vender a Alphonso Davies

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Vincent Kompany cambia de opinión: el Bayern está listo para vender a Alphonso Davies

La probabilidad de que el defensa del Bayern de Múnich, Alphonso Davies, abandone el club aumenta. Según Sport Bild, clubes de Arabia Saudita han contactado al campeón alemán y al jugador canadiense respecto a un traspaso en verano. Se informa que se han llevado a cabo negociaciones sobre las posibles condiciones del traspaso entre representantes del club en Múnich. Así lo informa Goal.com .

Aunque Davies amplió su contrato con el club a principios de 2025 hasta 2030, su futuro sigue siendo incierto. El salario anual de 15 millones de euros del jugador y sus lesiones recurrentes han obligado a la directiva del Bayern a plantearse la venta del lateral izquierdo. Tras una grave lesión de rodilla en la primavera de 2025, a Davies le ha costado recuperar su forma.

Debido a recientes lesiones musculares, ha estado fuera de los terrenos de juego durante un largo periodo y se espera incluso que se pierda el Mundial con la selección de Canadá. Por este motivo, el entrenador Vincent Kompany ha cambiado su decisión. El técnico, que antes apoyaba firmemente a Davies y se oponía al fichaje de un nuevo defensa, considera ahora que reforzar esta posición es una prioridad.

Si llega una oferta adecuada, el Bayern está dispuesto a negociar. Los recursos financieros ilimitados de los clubes de Arabia Saudita podrían acelerar el acuerdo. Sin embargo, es poco probable que el jugador de 25 años acepte trasladarse a la Saudi Pro League, ya que sigue siendo considerado uno de los mejores laterales del mundo.

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Nodirbek Razzokov
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