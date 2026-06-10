Fabio Cannavaro: “Queremos que los uzbekos estén orgullosos de nosotros”

La selección nacional de Uzbekistán ha entrado en la fase más importante de su preparación antes de la histórica Copa del Mundo. Los “Lobos Blancos”, dirigidos por Fabio Cannavaro, han llegado a Atlanta y continúan ahora con los preparativos para su primer partido del torneo.

El especialista italiano compartió sus sentimientos antes de la Copa del Mundo, el estado del equipo y su mensaje a los aficionados uzbekos. De las palabras de Cannavaro se desprende que entiende perfectamente la importancia de este torneo para Uzbekistán.

“Por supuesto, es una sensación maravillosa; participar en la Copa del Mundo es el sueño de cualquiera. Por fin hemos llegado a Atlanta. Estamos deseando empezar a entrenar, jugar partidos y disfrutar del proceso”, dijo Cannavaro.

Para la selección nacional de Uzbekistán, esta Copa del Mundo no es una competición cualquiera. Es un momento histórico esperado durante años. Participar por primera vez en la fase final de la Copa del Mundo abre un nuevo capítulo para el fútbol de todo el país. Por eso, cada sesión de entrenamiento, cada ejercicio táctico y cada preparación previa al partido tiene una importancia especial.

Cannavaro no ocultó que la preparación para una Copa del Mundo no siempre es fácil. Según él, es natural que haya varios pequeños problemas antes de un gran torneo. Pero el cuerpo técnico y los jugadores están haciendo todo lo posible para llegar en plena forma al primer partido.

“Normalmente, la preparación para la Copa del Mundo no es fácil. Hay varios problemas pequeños, pero hemos intentado estar en las mejores condiciones posibles. Queda poco tiempo para nuestro primer partido, y estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para estar listos para este encuentro”, subrayó.

Estas palabras muestran una evaluación realista de la situación dentro de la selección nacional. Antes de la Copa del Mundo, la condición física, la preparación mental, la disciplina táctica y el nivel de entendimiento mutuo de los jugadores son muy importantes. Especialmente para un equipo como Uzbekistán, que pisa un escenario tan grande por primera vez, cada detalle es valioso.

Para Fabio Cannavaro también es una gran responsabilidad. Como jugador, ganó la Copa del Mundo y sintió bien la presión de los grandes torneos. Ahora, como entrenador, dirige a la selección nacional de Uzbekistán hacia una Copa del Mundo histórica. Su experiencia, su visión de la defensa y su capacidad para transmitir el espíritu de los grandes partidos a los jugadores serán factores clave para el equipo.

El entrenador también dirigió un mensaje especial a los aficionados uzbekos. Declaró que la selección nacional lo daría todo en el campo, lucharía hasta el último segundo, y que quería que todos los uzbekos, dondequiera que estuvieran en el mundo, estuvieran orgullosos del equipo.

“Puedo decir a los uzbekos que haremos todo lo que podamos. Daremos toda nuestra fuerza y lucharemos hasta el último segundo. Porque queremos que todos los uzbekos, independientemente de dónde vengan en el mundo, estén orgullosos de nosotros”, dijo el especialista italiano.

Estas palabras fueron un importante llamamiento mental para los aficionados. Porque, independientemente de la importancia del resultado en la Copa del Mundo, de la selección nacional se espera ante todo carácter, espíritu de lucha y una defensa digna del honor del país. Para los jugadores uzbekos, cada minuto tendrá un significado histórico.

Adversarios muy fuertes esperan a los “Lobos Blancos”. En la Copa del Mundo, cada partido es una prueba única, una situación en la que cada error puede costar caro. Pero son precisamente estos grandes escenarios los que llevan a los jugadores a un nuevo nivel, hacen madurar al equipo y dan una nueva confianza al fútbol del país.

Las palabras de Cannavaro “lucharemos hasta el último segundo” podrían convertirse en el lema principal de la actual selección nacional. Porque para Uzbekistán no habrá partidos fáciles en este torneo. Pero con disciplina, unidad y confianza en el campo, es posible mostrar una actuación digna contra cualquier adversario.

Ahora toda la atención se centra en el proceso de preparación en Atlanta. La selección nacional realizará sus últimas sesiones de entrenamiento antes del primer partido de la Copa del Mundo, consolidará sus planes tácticos y se preparará mentalmente para su debut histórico.

Solo quedan unos días para el mayor escenario del fútbol uzbeko. Para Cannavaro y sus pupilos, esto no es solo un torneo, sino una oportunidad para justificar la confianza de todo el país en el campo. Ya no hay vuelta atrás: solo hacia adelante, solo lucha, solo por Uzbekistán.