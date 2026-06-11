En estos días históricos en los que la Copa Mundial 2026, esperada con gran emoción por todo el planeta, ha comenzado oficialmente, el actual campeón, la selección nacional de Argentina, se encuentra en el centro de la atención de la prensa deportiva mundial. Mientras muchos especulan sobre lo difícil que será para ellos llevarse el trofeo al otro lado del océano nuevamente, el capitán de la «Albiceleste» y leyenda viva, Lionel Messi, compartió sus reflexiones antes del torneo. Las palabras del experimentado delantero indican que Argentina luchará ferozmente hasta el final por el título supremo una vez más.

Al hablar sobre el difícil torneo que se avecina y el ambiente interno del equipo, Leo pidió a los aficionados mantener la calma y confiar en el equipo:

«Sin duda, daremos todo lo que tenemos para retener el título de campeón del mundo. Nuestros aficionados no deben dudar de que pondremos toda nuestra fuerza en el campo. Durante todos los años que he vestido esta camiseta sagrada, he saltado al campo solo para ganar, y esa tradición permanecerá inalterada. Es cierto que en el fútbol a veces el resultado es el que queremos, y a veces la suerte puede darnos la espalda». «Hay que admitir que los grandes torneos y los resultados de los últimos años han sido muy exitosos y agradables para nosotros. Pero la verdad es que mantener este nivel es muy complejo, y defender el título se vuelve más difícil cada vez. Estamos acostumbrados a jugar bajo tal presión y solo hemos acostumbrado a nuestros queridos aficionados a las victorias», dijo Messi en una entrevista con periodistas locales.

La estrella mundial del fútbol también envió una seria advertencia a los futuros rivales, enfatizando firmemente que no será fácil derrotar a Argentina:

«Intentaremos repetir la historia una vez más y conquistar la cima. Si lo lograremos esta vez o no, solo el campo lo dirá, porque esto es fútbol. Pero una cosa es absolutamente segura: no será fácil para nadie en esta competición. Los rivales que se enfrenten a nosotros encontrarán grandes dificultades para vencernos, porque seguimos siendo un equipo verdaderamente resiliente y altamente competitivo».

Según el calendario del torneo, los actuales campeones del mundo comenzarán su camino en la fase de grupos en los próximos días. La selección argentina, liderada por Lionel Messi, se enfrentará al representante africano, Argelia (17 de junio), al disciplinado equipo europeo, Austria (22 de junio), y a la resiliencia asiática, Jordania (28 de junio), en ciudades anfitrionas monitoreadas por cámaras de IA, buscando un lugar en la fase eliminatoria. Veremos si Messi puede alcanzar otra medalla de oro histórica en su carrera.

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