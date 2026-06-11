Vincent Kompany logra su objetivo: el Bayern cierra un traspaso de 65 millones de euros

El Bayern está a punto de cerrar su primer gran acuerdo del mercado de fichajes de verano. El club muniqués ha llegado a un principio de acuerdo con el Eintracht Frankfurt para el traspaso del defensa Nathaniel Brown. Este fichaje fue solicitado personalmente por el entrenador Vincent Kompany. Así lo informa Goal.com informa.

Según informa el diario BILD, los clubes han acordado un paquete con un valor total de 65 millones de euros. Una parte de esta cantidad se pagará en forma de bonos. Actualmente, las partes están finalizando las negociaciones sobre la estructura de pago, es decir, la suma garantizada y el desglose de los bonos.

Vincent Kompany considera a Nathaniel Brown, de 22 años, una figura clave en su esquema táctico. El técnico lo ve como un jugador versátil capaz de desempeñarse eficazmente tanto en la defensa lateral como en la banda izquierda. La directiva del club tiene como objetivo formalizar el traspaso lo antes posible.

El jugador se encuentra actualmente en Estados Unidos con la selección alemana. Por ello, se han iniciado los trabajos organizativos para realizar el reconocimiento médico obligatorio directamente allí. El intercambio de información entre los clubes se realiza en formato digital, lo que permitirá completar el traspaso más rápidamente.

Nathaniel Brown también aspira a un puesto en el once titular de la selección nacional bajo la dirección de Julian Nagelsmann. El jugador tiene la intención de cerrar el asunto del traspaso rápidamente para centrarse en los partidos internacionales. La selección alemana se enfrenta a Curazao el domingo, y se espera que el traspaso se anuncie oficialmente en ese momento.