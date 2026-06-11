Wataru Endo se retira de la selección de Japón debido a una lesión

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Wataru Endo se retira de la selección de Japón debido a una lesión

El capitán de la selección nacional de Japón, Wataru Endo, ha tomado una decisión inesperada. El centrocampista del Liverpool anunció que, debido a una lesión crónica, no será incluido en la convocatoria para la Copa Mundial de 2026 y que pone fin a su carrera internacional. Al no poder recuperarse a tiempo para el torneo en Norteamérica, el jugador decidió dejar espacio a los jóvenes. Así lo informa Goal.com informa .

El jugador de 33 años sufrió una grave lesión en la pierna en febrero durante un partido de la Premier League contra el Sunderland. Desde entonces, ha pasado por un largo proceso de rehabilitación. Aunque regresó al banquillo para el último partido de la temporada del Liverpool, quedó claro tras unirse a la concentración de la selección nacional que no estaba listo para jugar al más alto nivel.

En su declaración, Endo enfatizó que dejar la selección nacional fue difícil, pero que cree en el futuro del equipo. "Hice todo lo que pude para volver después de la lesión, así que no tengo remordimientos. Es doloroso no poder participar en la Copa Mundial, pero estoy orgulloso de cuánto ha crecido nuestro equipo desde el torneo en Qatar", dijo el centrocampista.

El exjugador del Stuttgart declaró que ahora se convertirá en un aficionado más de la selección de Japón. Pidió a sus compañeros que se mantengan fuertes e instó al pueblo japonés a unirse en torno al equipo. Endo añadió que cree que Japón terminará siendo campeón del mundo algún día.

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Nodirbek Razzokov
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