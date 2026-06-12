Akmal Mozgovoy: “Todos esperamos con ansias la Copa del Mundo”

El centrocampista de la selección nacional de Uzbekistán, Akmal Mozgovoy, compartió sus pensamientos sobre el ambiente en el equipo, el proceso de preparación, el estado mental de los jugadores y el apoyo de los aficionados antes de la Copa del Mundo.

En una entrevista con el servicio de prensa de la Asociación de Fútbol de Uzbekistán, Mozgovoy enfatizó que el ánimo en la selección nacional es alto. Dijo que los jugadores, al igual que los aficionados, esperan el inicio del torneo con gran emoción.

“El ambiente en nuestro equipo es excelente. Todos están esperando. Al igual que los aficionados, nosotros también esperamos el inicio del torneo. Por primera vez en la historia, logramos llegar a la fase final de la Copa del Mundo. Fue un evento maravilloso. Es importante para todos”, dijo Mozgovoy.

De hecho, para la selección nacional de Uzbekistán, este torneo no es una competición ordinaria. Es una gran página que se abre por primera vez en la historia del fútbol del país. Un sueño esperado durante años se ha hecho realidad, y ahora los “Lobos Blancos” tienen la oportunidad de mostrarse en el escenario más prestigioso del fútbol mundial.

Mozgovoy también señaló que el campo de entrenamiento en los EE. UU. va bien. En su opinión, los partidos amistosos contra oponentes fuertes fueron una gran experiencia para el equipo tanto física como mentalmente.

“El campo en los EE. UU. también va bien. Se organizaron partidos amistosos contra grandes equipos. Estos encuentros serán una experiencia enorme tanto física como mentalmente. Cuando entremos al campo, actuaremos de acuerdo con las instrucciones de los entrenadores”, dijo el centrocampista.

Tal preparación antes de la Copa del Mundo es muy importante. Porque en el Mundial, los oponentes son fuertes, el ritmo del juego es alto y cada error cuesta caro. Los partidos de control contra equipos como Canadá y los Países Bajos permitieron a los jugadores sentir el ritmo internacional, tomar decisiones bajo presión y fortalecer la disciplina táctica.

Akmal Mozgovoy también señaló que es difícil expresar sus emociones con palabras. Dijo que había estado viendo a los grandes jugadores que participaban en la Copa del Mundo por televisión desde que era niño, y ahora tiene la oportunidad de enfrentarlos en el campo.

“Las palabras no son suficientes para expresar los sentimientos. Desde nuestra juventud, hemos estado viendo a grandes jugadores de fútbol por televisión. Si Dios quiere, ahora jugaremos contra ellos”, dijo.

Estas palabras muestran lo importante que es el Mundial para cada jugador de fútbol uzbeko. Llegar al escenario con el que se soñaba en la infancia, jugar contra los mejores jugadores del mundo y entrar al campo en nombre de todo el país es una enorme responsabilidad y un gran orgullo.

Mozgovoy también enfatizó específicamente que el apoyo de los aficionados le da al equipo una fuerza adicional. Dijo que la selección nacional siente el amor y la confianza de los aficionados tanto en los EE. UU. como en Uzbekistán.

“Muchas personas nos apoyan tanto en los EE. UU. como en Uzbekistán. Creo que esto será una ayuda adicional”, dijo el jugador.

En los grandes torneos, la confianza de los aficionados es un factor muy importante para los jugadores. Especialmente para un equipo que participa en la Copa del Mundo por primera vez, cada oración, cada apoyo y cada palabra cálida da fuerza mental. Aunque la selección nacional juega con once jugadores en el campo, la confianza de todo un pueblo está detrás de ellos.

El centrocampista también habló sobre sus objetivos personales. Enfatizó que tiene el deseo de jugar más y mostrarse según la oportunidad. Sin embargo, el éxito del equipo debe estar por encima de los resultados personales.

“Mi objetivo es jugar más y mostrarme según la oportunidad. La posición del equipo es lo primero. El equipo debe mostrar un resultado positivo, salir del grupo y hacer su mejor esfuerzo”, dijo Mozgovoy.

Este enfoque indica un ambiente saludable dentro de la selección nacional. Las habilidades individuales son importantes en la Copa del Mundo, pero la unidad del equipo, la disciplina y un objetivo común son aún más importantes. Uzbekistán jugará contra oponentes fuertes en la fase de grupos, y cada jugador que actúe en beneficio del equipo será de importancia decisiva.

Al final de la entrevista, Mozgovoy expresó su gratitud a los aficionados y les pidió que los apoyaran hasta el final. Enfatizó que la selección nacional siente esta confianza.

“Muchas gracias a todos. Les pedimos que nos apoyen hasta el final. Lo estamos sintiendo”, dijo.

El Mundial histórico está a punto de comenzar para la selección nacional de Uzbekistán. Los jugadores están listos, los aficionados esperan y todo el país está unido en torno a un sueño. Ahora toda la atención está centrada en el campo.

Las palabras de Akmal Mozgovoy muestran que hay confianza, emoción y una gran responsabilidad en el equipo. Para los “Lobos Blancos”, cada minuto en este torneo será importante. Los aficionados esperan solo una cosa del equipo: luchar hasta el final, jugar con el corazón y defender dignamente el honor de Uzbekistán.