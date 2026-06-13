Mbappé dice que está listo para ser campeón con Francia incluso sin marcar goles

Kylian Mbappé, el líder de la selección francesa, compartió sus pensamientos antes de la Copa del Mundo. Aunque los récords personales y los goles son importantes para el delantero de 26 años, enfatizó que el objetivo principal es ganar el campeonato con el equipo.

En una entrevista con M6, Mbappé declaró que estaría dispuesto a no marcar ni un solo gol si eso significara que Francia ganara la Copa del Mundo. Estas palabras muestran que el jugador valora el éxito del equipo por encima de las estadísticas personales.

"Si hubiera una oportunidad de ganar el torneo sin marcar un solo gol, aceptaría. Sería el primero en empezar la celebración", dijo Mbappé.

Para el líder francés, este torneo será otra prueba importante. Ya ha demostrado su valía en las Copas del Mundo, ha marcado en partidos decisivos y se ha convertido en una de las figuras más importantes de la selección nacional. Sin embargo, esta vez Mbappé quiere centrarse no solo en sí mismo, sino en todo el equipo.

Dice que participar en la Copa del Mundo es una gran alegría en sí misma. Al mismo tiempo, considera que ayudar a los jugadores jóvenes, especialmente mentalmente, es uno de sus deberes.

"Estoy muy feliz de participar en esta Copa del Mundo. Ayudar a los jugadores jóvenes, especialmente mentalmente, es importante para mí", dijo el delantero francés.

Estas palabras también significan que el estatus de Mbappé en la selección nacional ha cambiado. Ya no es solo un delantero rápido y prolífico, sino un líder para los jóvenes, una figura importante en el vestuario y un jugador que conoce bien la presión de un gran torneo.

Mbappé ha marcado 12 goles en Copas del Mundo hasta ahora. Este es un resultado muy alto. El récord del máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo pertenece al exdelantero alemán Miroslav Klose, quien marcó un total de 16 goles.

Aunque la estrella francesa se acerca a este récord, expresó una opinión tranquila sobre el asunto. Admitió que es agradable estar entre los máximos goleadores, pero dijo que el proceso de escribir la historia aún continúa.

"Estar entre los máximos goleadores es una sensación agradable. Pero la mayoría de ellos son mucho mayores. Por supuesto, también quiero seguir escribiendo historia", añadió Mbappé.

De hecho, ambos caminos están abiertos para Mbappé: puede aspirar a récords personales y ganar la Copa del Mundo con Francia una vez más. Pero su declaración de hoy dejó una cosa clara: para el jugador, el campeonato de equipo es superior a cualquier estadística personal.

La selección francesa vuelve a ser vista como una de las principales favoritas en la Copa del Mundo. La plantilla cuenta con muchos jugadores experimentados y representantes de la nueva generación. El liderazgo de Mbappé podría ser una gran ventaja para este equipo.

En los grandes torneos, siempre se esperan goles y acciones decisivas de las estrellas. Pero a veces, para un campeonato, es importante no solo marcar goles, sino también inspirar al equipo, dar confianza a los jóvenes y liderar en situaciones difíciles. Mbappé parece listo para asumir exactamente ese papel.

Los aficionados franceses esperan de él más grandes partidos y momentos históricos. Marque o no Mbappé, si Francia termina siendo campeona, no hay duda de que él será el primero en empezar la celebración, como él mismo dijo.