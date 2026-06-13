El Barcelona muestra interés en una joven promesa australiana

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El Barcelona muestra interés en una joven promesa australiana

El defensa de 18 años de los Colorado Rapids, Lucas Herrington, se ha convertido en una de las revelaciones más brillantes de la actual temporada de la MLS. Su sólido desempeño ha atraído la atención de los grandes clubes europeos, en particular del campeón español, el Barcelona. Gracias a su exitosa participación, el defensa central ya ha logrado un lugar en la convocatoria de la selección australiana para la Copa del Mundo. Así lo informa Goal.com .

Herrington ha disputado 15 partidos en la actual temporada de la MLS, registrando un gol y una asistencia. Según Tom Bogert, varios clubes están siguiendo al joven futbolista, pero el Barcelona es visto como el principal candidato. Por ahora, la directiva de los Colorado Rapids se ha negado a dar comentarios oficiales sobre este traspaso.

El éxito del joven defensa también ha sido reconocido por la federación australiana de fútbol. Se espera que debute con los "Socceroos" en el próximo partido contra Turquía. Si Herrington abandona el club, se convertirá en el segundo gran defensa descubierto por la academia y los ojeadores del club en ser vendido por una cifra importante en los últimos cinco años.

Como referencia, en 2024, los Colorado Rapids obtuvieron 7,7 millones de dólares por el traspaso de otro defensa central, Moise Bombito. Actualmente, la MLS se encuentra en un receso y los partidos se reanudarán el 22 de julio. Queda por ver si Herrington se trasladará al Barcelona o a otro club europeo para esa fecha.

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Nodirbek Razzokov
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