El extremo de la selección nacional de Uzbekistán, Jaloliddin Masharipov, compartió sus pensamientos sobre su lesión, el proceso de recuperación y su estado antes de la Copa del Mundo. El experimentado jugador enfatizó que el problema que le ha molestado en los últimos días no es motivo de preocupación grave y que se siente mucho mejor ahora.

En una entrevista con Championat Asia, Masharipov declaró que experimentó dolores recurrentes relacionados con una hernia discal. Sin embargo, según el jugador, la situación está ahora bajo control y el proceso de recuperación avanza positivamente.

“La hernia discal me molestaba en ese momento. Todo está bien ahora. Gracias a Dios, ha pasado”, dijo Masharipov.

Esta noticia es muy importante para los aficionados de la selección nacional. Jaloliddin Masharipov es considerado uno de los jugadores más experimentados, técnicamente dotados y decisivos de la selección de Uzbekistán. Especialmente en vísperas de la Copa del Mundo, la salud de cada jugador clave es de gran importancia para el equipo.

Masharipov anunció que actualmente está trabajando en el gimnasio, pasando por el proceso de restaurar su condición física y adaptar su cuerpo a las cargas generales. Mencionó que planea volver pronto al entrenamiento grupal.

“Si Dios quiere, me uniré al entrenamiento grupal pasado mañana. Actualmente estoy entrenando en el gimnasio y pasando por el proceso de adaptación. El entrenamiento general comienza pasado mañana”, dijo el extremo.

Estas palabras indican que no hay un riesgo grave respecto al estado de Masharipov. El regreso del jugador al entrenamiento grupal también es una buena noticia para el cuerpo técnico, ya que trabajar juntos es crucial para la preparación táctica y la cohesión del equipo antes de un torneo importante.

Jaloliddin Masharipov también señaló que este no es un problema nuevo para él. Según él, ha estado lidiando con la hernia discal durante 5-6 años. El jugador ha saltado al campo para la selección nacional a pesar de dolores similares en el pasado.

“He tenido esta condición durante 5-6 años. Incluso hace 3 años, cuando jugamos contra Irán en Tashkent, recibí una inyección dos días antes del partido y jugué”, dijo Masharipov.

Estas palabras muestran el sentido de responsabilidad del jugador hacia la selección nacional. Antes de los grandes partidos, los jugadores a menudo tienen que superar el dolor, la fatiga y diversos problemas. Masharipov es bien conocido como un jugador experimentado que ha pasado por tales pruebas y ha jugado por el bien de la selección nacional.

Por supuesto, la precaución también es muy importante en tal situación. En una competición importante como la Copa del Mundo, un jugador debe estar completamente preparado. Por lo tanto, es la decisión correcta que Masharipov trabaje individualmente en el gimnasio en esta etapa y se una gradualmente al grupo.

El jugador reiteró que se siente bien. Dijo que se llevaron a cabo los tratamientos necesarios, se tomaron inyecciones y, lo más importante, la situación ha cambiado para mejor.

“Gracias a Dios, ahora está bien. Me molesta de vez en cuando. Los que tienen esta condición lo saben. Nos pusimos las inyecciones, eso es lo más importante. Todo está bien, si Dios quiere”, dijo.

Las palabras de Masharipov son naturalmente tranquilizadoras para los aficionados. Es un jugador vital no solo por su actividad en la banda, sino también por su experiencia, control del balón y participación en la organización de ataques. Su salud amplía las opciones ofensivas de Uzbekistán.

El extremo confía en que entrará en la convocatoria final de 26 jugadores. Cree que, si Dios quiere, asegurará su lugar en el equipo que irá a la Copa del Mundo.

“Si Dios quiere, creo que debería estar en la lista de 26”, dijo Masharipov.

La selección nacional de Uzbekistán se prepara para participar en la fase final de la Copa del Mundo por primera vez en la historia. En tal situación, el estado físico y mental de cada jugador es de particular importancia. Jugadores experimentados como Masharipov juegan un papel importante en mantener el espíritu de equipo y la compostura en momentos cruciales.

Los aficionados quieren una cosa: que todos los jugadores clave estén sanos y representen dignamente a Uzbekistán en la Copa del Mundo. Las palabras de Masharipov de que “todo está bien ahora” son una señal positiva en este sentido.

Ahora la tarea principal es completar correctamente el proceso de recuperación, unirse al entrenamiento grupal y llegar a la Copa del Mundo en plena forma. La experiencia, la habilidad y las cualidades de liderazgo de Jaloliddin Masharipov pueden ser muy útiles para los “Lobos Blancos” en el gran torneo.