Se esclarece el misterio de la muerte de los hermanos desaparecidos en Tailandia

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Se esclarece el misterio de la muerte de los hermanos desaparecidos en Tailandia

La muerte de Diana Nazimova, de 22 años, y de su hermano Roman Nazimov, de 17, ambos rusos, en Tailandia, causó una gran conmoción. Las fuerzas del orden han detenido a dos sospechosos del asesinato. Así lo informó Khaosod el medio.

Se ha comunicado que Diana y Roman, este año, el 26 de julio hacia las 04:00 de la madrugada, desde su casa en la zona de Huay Yai , cerca de Pattaya, en una motocicleta Honda , se dirigieron a una tienda cercana. Poco después se perdió el contacto con ellos. Antes de desaparecer, Diana envió un mensaje a su madre diciendo «Urgente» y escribiendo que alguien los estaba vigilando. Además, en su teléfono apareció una advertencia sobre la detección de un rastreador Bluetooth desconocido, tras lo cual los teléfonos de ambos quedaron apagados.

Después de que la madre acudiera a la policía, en las labores de búsqueda participaron agentes, vecinos y adiestradores de perros. Las cámaras de seguridad mostraron que otra motocicleta iba detrás de los rusos. Posteriormente, algunas partes de su motocicleta Honda fueron encontradas enterradas en un antiguo cementerio de la provincia de Chonburi.

Durante la investigación, Tana («Pong»), de 43 años, y Tongchai («Thong»), de 39, fueron identificados como los principales sospechosos. Fueron capturados el 31 de julio cuando intentaban huir.

En el interrogatorio, los sospechosos confesaron que intentaron robar la motocicleta. Según sus declaraciones, Roman recibió un disparo tras ofrecer resistencia, mientras que Diana falleció a consecuencia de los golpes recibidos. Tras ello, para ocultar las huellas del crimen, enterraron los cuerpos en la zona de Khao Chi Chan y también desmontaron la motocicleta para enterrarla por partes.

Actualmente, la policía continúa con las diligencias de investigación. Asimismo, otras dos personas están siendo interrogadas por su posible complicidad, aunque han rechazado todos los cargos.

TailandiaPattayaHondaChonburiKhaosod
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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