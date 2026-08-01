El Arsenal dispuesto a cambiar su escala salarial por Vinicius Junior

El club inglés Arsenal sigue de cerca la situación en torno al delantero del Real Madrid Vinicius Junior y está preparado para iniciar una dura batalla por su fichaje si el jugador brasileño no renueva su contrato. Según la información difundida por The Athletic, el equipo londinense ha indicado que, de concretarse el acuerdo, estaría dispuesto a modificar por completo sus límites financieros actuales y su escala salarial. Así lo informa Goal.com, informa .

Actualmente, el contrato vigente del extremo de 24 años con el club madrileño entra en su fase final de 12 meses. Esta situación coloca al club blanco en una posición difícil, ya que existe el riesgo de perder al jugador gratis como agente libre en el futuro. Si las partes no logran acordar un nuevo vínculo, los Los Blancos podrían verse obligados a vender a su jugador estrella en el mercado de fichajes de verano.

Obstáculos financieros y estado de las negociaciones

Todos los niveles de la directiva del Arsenal ya han aprobado los enormes costes necesarios para fichar a un jugador del nivel de Vinicius. Aunque en las redes sociales han circulado noticias de que se habían acordado los términos de un contrato personal entre el jugador y el club inglés, The Athletic ha confirmado que por ahora tal acuerdo no existe.

Sin embargo, si el traspaso llega a realizarse, se espera que acordar los términos del contrato personal con el jugador brasileño no suponga grandes dificultades. Según la fuente, si las negociaciones con Madrid fracasan por completo, la opción de mudarse al club londinense también le interesa al propio jugador.

El factor Kylian Mbappé

El principal desacuerdo entre las partes radica en las exigencias económicas. Vinicius Junior exige un paquete de aproximadamente 30 millones de euros al año, que incluye un salario base, primas por rendimiento y una enorme prima de fichaje. Esta exigencia surgió directamente en comparación con las condiciones del contrato que recibe su compañero de equipo Kylian Mbappé.

La directiva del Real Madrid se opone firmemente a satisfacer esta demanda sin precedentes. El club teme que tal precedente tenga un impacto negativo en el equipo de cara a mantener un tope salarial estricto al firmar nuevos contratos con otros jugadores en el futuro. Por su parte, el Arsenal planea aprovechar precisamente esta situación para convertirse en el principal candidato en el mercado de fichajes.