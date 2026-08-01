« Plan de venganza » : Irán busca destruir las infraestructuras energéticas y estratégicas de EE. UU. e Israel

La situación en Oriente Medio se vuelve cada vez más alarmante. En un momento en que las tensiones militares entre Washington y Teherán han alcanzado su punto máximo, la República Islámica de Irán ha anunciado que ha elaborado un plan completo de respuesta masiva y destructiva ante posibles ataques de Estados Unidos e Israel. Calificando de «locura» los informes amenazantes de los medios estadounidenses, los funcionarios de Teherán anunciaron abiertamente que las infraestructuras energéticas y militares más importantes del adversario en la región son el blanco.

La influyente agencia de noticias iraní Tasnim publicó esta declaración sensacionalista y de advertencia el 1 de agosto, basándose en un alto funcionario del servicio de seguridad del país.

1. « Un tipo de locura » : Teherán evalúa las amenazas de Washington

En los últimos días, los informes filtrados en los medios de comunicación de EE. UU. sobre los preparativos de la administración de Donald Trump y las fuerzas israelíes para llevar a cabo ataques masivos y despiadados contra las infraestructuras petroleras, energéticas y nucleares de Irán provocaron una reacción firme y tajante de Teherán.

Un alto representante del servicio de seguridad iraní destacó que tales presiones psicológicas y amenazas transmitidas a través de los medios no son más que un sinsentido:

« Consideramos que los informes de los medios estadounidenses sobre posibles ataques de EE. UU. y el régimen contra la infraestructura iraní son un tipo de locura. Porque hemos preparado un plan de respuesta integral que incluye la infraestructura crucial del régimen en la región y la infraestructura energética de EE. UU., y estamos totalmente preparados para ello », — reza el comunicado.

2. Objetivos de la venganza : El sistema energético de EE. UU. e Israel en la mira

La « estrategia de respuesta » desarrollada por los dirigentes iraníes no solo contempla la defensa, sino también infligir un daño económico y militar irreparable al adversario.

Los principales objetivos definidos por Teherán:

Infraestructura crítica de Israel: Objetivos estratégicos del régimen sionista, redes de suministro de agua y electricidad, así como bases aéreas militares;

Infraestructuras energéticas de EE. UU. en la región: Bases militares estadounidenses, terminales de petróleo y gas, e infraestructuras logísticas ubicadas en Oriente Medio;

Rutas marítimas y comerciales: Posibilidad de imponer restricciones al transporte de recursos energéticos a través del estrecho de Ormuz y las vías fluviales estratégicas del golfo Pérsico.

Esta declaración demuestra que, si se lleva a cabo una agresión en su contra, Irán está dispuesto a sacar el conflicto de los límites locales y paralizar todo el sistema energético regional.

3. « Tanto capacidad como voluntad » : La preparación militar del ejército iraní

El funcionario del servicio de seguridad iraní añadió que las fuerzas armadas de Irán han demostrado ampliamente « tanto su capacidad operativa como su voluntad política » para gestionar escenarios tan graves y peligrosos y dar un golpe digno al enemigo.

Las cartas militares de Irán:

Misiles balísticos e hipersónicos: Miles de misiles balísticos de corto y mediano alcance permiten alcanzar cualquier punto de EE. UU. e Israel en la región. Ejército de drones: Los drones « kamikazes » de alta precisión son una herramienta eficaz para desviar y destruir los sistemas de defensa aérea del adversario. Redes de representantes: Posibilidad de oponer resistencia simultánea en varios frentes a través de fuerzas aliadas en el Líbano, Irak, Yemen y Siria.

4. Consecuencias globales : La economía mundial en peligro

Según los expertos y analistas geopolíticos, esta advertencia de Teherán es una señal seria para Washington y Tel Aviv. Si Estados Unidos e Israel inician una operación militar contra Irán, los ataques de represalia iraníes podrían provocar:

Un aumento drástico de los precios del petróleo y el gas en el mercado mundial;

La interrupción del tráfico de petroleros a través del estrecho de Ormuz, generando una crisis logística global;

La transformación de todas las bases estadounidenses en Oriente Medio en zonas de fuego directo.

Conclusión : ¿Conflicto militar o gran « póker » geopolítico?

Una declaración tan tajante publicada por Teherán podría obligar a Washington e Israel a reconsiderar sus planes militares. Aunque las partes se amenazan mutuamente al máximo, no se descarta que estas declaraciones sean una maniobra de « silencio de contención » o « disuasión estratégica » destinada a prevenir una gran guerra.

¿Crees que esta advertencia abierta de Teherán disuadirá a EE. UU. e Israel de un ataque militar, o es inevitable una guerra a gran escala en Oriente Medio? ¡Deja tus opiniones en los comentarios!