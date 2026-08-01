Primeros detalles revelados sobre el modelo iPhone Air de segunda generación

Los dispositivos que Apple planea presentar en los próximos años están generando un gran interés en el mercado. Según el respetado analista Jeff Pu, el lanzamiento del smartphone iPhone Air de segunda generación está previsto para el primer trimestre de 2027. Se espera que el nuevo dispositivo aporte mejoras significativas en comparación con el modelo anterior en términos de rendimiento, capacidades fotográficas y tecnologías de conexión inalámbrica. Así lo informa Ixbt.com informa .

El experto señala que uno de los principales cambios del smartphone será la transición al nuevo procesador Apple A20 Pro de 2 nm, fabricado utilizando el proceso tecnológico avanzado de TSMC. Asimismo, se espera que el dispositivo esté equipado con los chips personalizados de segunda generación de Apple: el módem C2 5G

y

el controlador inalámbrico N2 con soporte para Wi-Fi 7 y Bluetooth 6

. Estas actualizaciones aumentarán la velocidad y la estabilidad de Internet.

Actualizaciones en la pantalla y las capacidades de la cámara

Según la información de ixbt.com, los ingenieros de Apple también planean realizar cambios en el diseño de la pantalla. En particular, se reducirá el tamaño de la Dynamic Island, lo que ampliará ligeramente el área útil de la pantalla para los usuarios. Al mismo tiempo, el iPhone Air 2 prescindirá de la cámara única de la versión anterior para contar con dos módulos de cámara principal. Se espera que se añada un objetivo ultra gran angular de 48 megapíxeles al módulo principal.

Manteniendo su pantalla de 6,5 pulgadas, el dispositivo estará equipado con 12 GB de RAM y una cámara delantera de 18 megapíxeles. Estos indicadores mejorarán significativamente la capacidad multitarea y la calidad fotográfica del smartphone. Sin duda, estas nuevas soluciones tecnológicas elevarán aún más la competitividad del dispositivo en los mercados.

Los próximos planes de presentación de Apple

El analista Jeff Pu también informó que la compañía realizará cambios en su calendario de lanzamiento de smartphones. Según sus previsiones, en el otoño de 2026 se presentarán el iPhone 18 Pro, el iPhone 18 Pro Max y el primer iPhone Ultra plegable. Para la primavera de 2027, se espera que el iPhone Air 2 debute junto con los modelos base iPhone 18 y el asequible iPhone 18e.

Como referencia, Jeff Pu ya ha destacado en el pasado por varias predicciones acertadas. En particular, anticipó correctamente la llegada de la memoria RAM LPDDR5 y un sensor de 48 megapíxeles en los modelos iPhone 14 Pro, así como el uso de cámaras de periscopio en los smartphones iPhone 15 Pro. Por esta razón, la información que aporta sobre el nuevo iPhone Air 2 está recibiendo una gran atención entre los entusiastas de la tecnología.