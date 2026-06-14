Qatar obtiene 1 punto en el duelo contra Suiza (video)

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Qatar obtiene 1 punto en el duelo contra Suiza (video)

La Copa Mundial 2026, que se desarrolla en los magníficos campos de América del Norte, continúa con una serie de partidos intensos y resultados inesperados. En el encuentro de la 1ª jornada del grupo B, uno de los representantes fuertes de Asia, la selección nacional de Qatar, se enfrentó al experimentado equipo europeo de Suiza. Aunque los europeos dominaron táctica y físicamente, creando varias situaciones peligrosas, los hombres de Julen Lopetegui demostraron una verdadera voluntad.

En los últimos instantes del partido, los jugadores qataríes, impulsados por su determinación, lograron marcar, evitando así la derrota de manera dramática.

El primer punto de la historia en la Copa Mundial y el fenómeno Lopetegui

Este reñido empate se convirtió en un evento histórico para los aficionados qataríes que esperaban con impaciencia el pitido final. Por primera vez en su historia, la selección nacional de Qatar logró obtener un punto en una fase final de la Copa Mundial.

Cabe señalar que este prestigioso torneo, organizado por Estados Unidos, Canadá y México, es la segunda Copa Mundial en la historia de Qatar. Anteriormente, en la edición de 2022, se clasificaron automáticamente como anfitriones y perdieron todos sus partidos de grupo. Esta vez, bajo la dirección del experto Julen Lopetegui, el equipo mostró una nueva cara.

Puede familiarizarse con la situación general del grupo B después de la 1ª jornada y el calendario de los próximos encuentros en la tabla analítica especial a continuación:

Grupo y estado de la jornada

Equipos

Resultado

Puntos de todos los equipos del grupo

Calendario de la 2ª jornada

Partidos decisivos de la 3ª jornada

Grupo B, 1ª jornada

Qatar — Suiza

Empate


(Gol en los últimos minutos)

1 punto cada uno


(Igualdad absoluta)

Suiza — Bosnia (18 de junio)


Qatar — Canadá (19 de junio)

Qatar — Bosnia (24 de junio)


Suiza — Canadá (24 de junio)

Grupo B, 1ª jornada

Canadá — Bosnia

1 : 1

Intriga en el grupo B: ¡Igualdad absoluta en el cuarteto!

Tras este dramático empate, Qatar y Suiza añadieron 1 punto a su cuenta. Curiosamente, en el partido inaugural del grupo, uno de los anfitriones del torneo, Canadá, y el equipo de Bosnia y Herzegovina también compartieron los puntos con un marcador de 1-1. Como resultado, después de la primera jornada, los 4 representantes del grupo B tienen 1 punto cada uno. Esto indica que la lucha por la clasificación a la siguiente ronda será aún más intensa e interesante.

Calendario de los próximos partidos candentes: Ahora, la selección nacional de Qatar, dirigida por Julen Lopetegui, se enfrentará al anfitrión Canadá en la 2ª jornada el 19 de junio. En la última 3ª jornada de la fase de grupos, el 24 de junio, se medirán contra Bosnia y Herzegovina. La selección nacional suiza jugará respectivamente contra Bosnia el 18 de junio y luego contra Canadá el 24 de junio.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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