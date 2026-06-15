La Copa Mundial 2026, el foro de fútbol más grande del planeta, entra en su fase intensa. Hoy, uno de los equipos más fuertes y fascinantes de la competición, la selección de España, campeona de Europa, comienza su camino en este torneo histórico. Antes del crucial partido inaugural contra Cabo Verde, el entrenador Luis de la Fuente participó en una conferencia de prensa oficial. El experimentado técnico se mostró tranquilo y sereno ante el hecho de que su equipo sea considerado uno de los principales candidatos al título.

El estatus de favorito es solo un reconocimiento a los logros pasados

El entrenador español enfatizó que la etiqueta de «favorito» otorgada por los medios y la comunidad futbolística no ofrece ninguna facilidad ni garantía en el campo.

Superioridad sobre el papel: De la Fuente considera este estatus solo como una evaluación de la rica historia de la selección nacional y sus recientes resultados productivos.

Campeonato inesperado: El entrenador recordó específicamente que la historia del fútbol está llena de equipos de los que nadie esperaba la victoria antes del torneo, pero que terminaron levantando el trofeo.

Puede familiarizarse con los detalles del primer partido de España en la Copa Mundial 2026 y el enfoque del entrenador principal a través de la tabla de análisis deportivo oficial a continuación:

Competición y fase oficial Participantes del choque de hoy El lema principal del entrenador Fuente oficial de información Estatus del equipo español en el torneo Fecha del primer partido Copa Mundial 2026, Fase de grupos

(1ª jornada) España – Cabo Verde Gran humildad y trabajo incansable Sitio web oficial de la FIFA Uno de los principales favoritos Hoy

(Primer paso histórico)

«Hay que luchar duro en el campo por cada victoria»

Luis de la Fuente subrayó que los elogios no deben subir a la cabeza de los jugadores y que cada rival debe ser tratado con respeto. Acepta este reconocimiento como un tributo simbólico al trabajo duro de sus jugadores.

Entrevista de Luis de la Fuente con el sitio web oficial de la FIFA: «¿Qué significa realmente ser favorito? Es solo una evaluación externa de tus éxitos pasados y tu rica historia. La gente y los expertos a tu alrededor pueden elegirte como el principal candidato. Pero no hay que olvidar que solo un equipo estará en el podio al final del torneo. A veces, incluso un equipo que nadie esperaba, no incluido entre los favoritos, puede convertirse en campeón. Valoro mucho este estatus como reconocimiento al trabajo incansable y los logros de mis chicos. Sin embargo, el estatus de favorito no te garantiza nada en el campo. Estamos abordando esta Copa Mundial con mucha humildad. No hay partidos fáciles en la Copa Mundial, y sentimos en lo profundo de nosotros lo difícil que es ganar cada partido».

Recordemos que tras estas declaraciones, la selección española comienza hoy su andadura en el Mundial enfrentándose a Cabo Verde. El mundo entero está pendiente de cómo será el primer paso de los españoles, uno de los representantes más elegantes e intensos del fútbol mundial.

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