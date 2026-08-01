Uno de los episodios de entrenadores más brillantes y dramáticos de los últimos años en el fútbol africano ha llegado a su fin. La Federación Marfileña de Fútbol (FIF) ha anunciado oficialmente el cese de la colaboración con el seleccionador nacional Emerse Faé. El técnico de 42 años, que asumió el mando de un equipo desahuciado en la Copa Africana de Naciones para convertirlo en campeón continental y clasificarlo para el Mundial 2026, decidió dejar el cargo por voluntad propia.

1. Despedida oficial: El contrato no fue prorrogado

Según el comunicado emitido por la Federación Marfileña de Fútbol, Emerse Faé decidió no prorrogar su contrato vigente, que expiraba el 31 de julio de 2026. La directiva de la federación expresó su profundo agradecimiento al joven y ambicioso entrenador por su profesionalismo, su arduo trabajo y por llevar al fútbol marfileño a un nuevo nivel.

«Emerse Faé asumió la responsabilidad en uno de los momentos más oscuros y peligrosos de la historia futbolística del país y regaló triunfos inolvidables al pueblo marfileño. Su nombre quedará inscrito con letras de oro en la historia del fútbol africano», — reza el comunicado oficial de la federación.

2. El «entrenador interino» convertido en milagro: El drama histórico de 2023

La llegada de Emerse Faé al banquillo de la selección de Costa de Marfil parece sacada de un guion de película de Hollywood.

En 2023, durante la Copa Africana de Naciones (CAN) disputada en Costa de Marfil, los anfitriones sufrieron una derrota humillante en la fase de grupos y estuvieron al borde de la eliminación. Tras esto, el seleccionador Jean-Louis Gasset fue destituido y su asistente Emerse Faé se quedó como «entrenador interino».

Bajo la dirección de Faé, los «Elefantes» obraron el milagro:

Se clasificaron de forma milagrosa para la fase eliminatoria del torneo.

Eliminaron a gigantes como Senegal, Mali y la RD Congo.

Derrotaron a la selección de Nigeria en la final, consagrándose campeones de Áfricaen su propia casa.

Tras esta victoria histórica, Faé se quitó el estatus de interino para convertirse en el seleccionador en propiedad del combinado nacional.

3. Cuando hablan los números: Las estadísticas de Emerse Faé al frente de los «Elefantes»

El técnico marfileño de 42 años no solo dio resultados en poco tiempo, sino que logró inculcar una férrea disciplina y un fuerte espíritu de equipo en la selección.

Los registros de Costa de Marfil bajo la era Faé:

36 partidos oficiales y amistosos

25 victorias

4 empates

7 derrotas

Clasificación para el Mundial 2026 — Faé clasificó a Costa de Marfil a la fase final de la Copa del Mundo con solvencia.

Su porcentaje de victorias 69,4% se situó en esta cifra, siendo uno de los registros más altos en la historia de la selección marfileña.

4. ¿Por qué decidió irse Faé? ¿Cuál será su próximo destino?

Según los analistas deportivos, Emerse Faé alcanzó los resultados máximos posibles con la selección de Costa de Marfil y consideró que era el momento de aceptar nuevos retos en su carrera.

Se rumorea que tras los éxitos en el Mundial y la CAN, el joven entrenador está recibiendo ofertas serias de clubes de las grandes ligas europeas y de equipos pudientes de Oriente Medio.

Por su parte, la Federación Marfileña de Fútbol inicia ahora la búsqueda de un entrenador experimentado y de renombre que guíe a la selección hacia una nueva era después del Mundial 2026.

5. Conclusión: Una despedida con orgullo

La marcha de Emerse Faé no es una crisis, sino una despedida honorable en la cúspide del éxito. Devolvió al fútbol marfileño la confianza, la mentalidad ganadora y la estabilidad de nivel mundial.

Para los aficionados marfileños, Faé no será solo un entrenador, sino un auténtico héroe nacional capaz de defender el honor de su patria a escala continental.