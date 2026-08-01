SpaceX muestra imágenes inéditas de la nave Starship desde el espacio

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SpaceX muestra imágenes inéditas de la nave Starship desde el espacio

Según Ixbt.com, la compañía SpaceX ha presentado al público nuevas e inéditas imágenes de la nave espacial Starship S40 durante su vuelo orbital. Estas imágenes no son solo un video de entretenimiento, sino que forman parte de importantes pruebas de ingeniería destinadas a garantizar la seguridad de futuras misiones, informa Ixbt.com .

Los representantes de la empresa explicaron que el video difundido no fue capturado por una sola cámara, sino que se elaboró combinando grabaciones de múltiples dispositivos ópticos instalados en los satélites Starlink V3. Este método permitió a los especialistas observar la estructura de la nave desde varios puntos de vista.

Inspección remota mediante satélites

Seis nuevos satélites incorporados a la constelación orbital están equipados con cámaras especiales, cuya tarea principal es escanear el escudo térmico de la nave Starship. Las imágenes obtenidas se transmiten a los operadores en la Tierra o en el control de la nave para analizar el estado del revestimiento protector.

Esta tecnología servirá en el futuro como un paso importante para perfeccionar los métodos de evaluación del éxito del reingreso del Starship a la atmósfera terrestre y su preparación. Durante el proceso de inspección remota, la nave orientó deliberadamente su escudo térmico hacia los satélites.

Resultados del vuelo y planes futuros

Se ha informado que el vuelo de prueba del Starship S40 realizado el 25 de julio de este año transcurrió de manera casi perfecta. Actualmente, la nave flota en las aguas del océano Índico y los ingenieros de SpaceX se preparan para una misión de rescate con el fin de recuperarla y estudiarla.

Por lo tanto, aún no se ha publicado un informe final y detallado sobre el estado exacto de los azulejos del revestimiento de la nave. Se espera que la información completa se proporcione solo después de que los especialistas examinen de cerca la condición física de la nave.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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