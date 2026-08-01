Romario señala a Franco Baresi como el rival más difícil de su carrera

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Romario señala a Franco Baresi como el rival más difícil de su carrera

El mundo del fútbol está de luto tras la noticia del fallecimiento de la leyenda italiana y del Milan, Franco Baresi, a los 66 años tras una grave enfermedad. Romario, el delantero brasileño y una de las grandes estrellas del fútbol mundial, dejó un emotivo mensaje en su página de redes sociales en memoria del difunto defensa, reconociéndolo como el rival más duro de su carrera. Así lo informa Goal.com informa .

Intensos duelos sobre el terreno de juego

Según Goal.com, el enfrentamiento más memorable entre Romario y Baresi se remonta a la final del Mundial de 1994. En el partido decisivo disputado en Pasadena, el futbolista italiano demostró una gran valentía al regresar a los terrenos de juego apenas tres semanas después de someterse a una operación de rodilla. En aquella ocasión, la selección de Brasil se impuso en la tanda de penaltis para proclamarse campeona.

En sus memorias, Romario destacó que ya se había enfrentado al Milan cuando jugaba en el PSV Eindhoven, momento en el que se dio cuenta de la enorme calidad de Baresi. Aunque el delantero brasileño goleó al Milan con el Barcelona en la final de la Copa de Europa de 1994, Baresi no pudo disputar aquel encuentro debido a una sanción.

Un merecido homenaje al gran defensa

Habiendo competido contra decenas de defensas famosos a lo largo de su trayectoria, Romario elogió especialmente el nivel de la leyenda italiana: «Puedo decir sin ninguna duda que fue el jugador más difícil al que me enfrenté en mi carrera», escribió el exdelantero en su perfil.

Franco Baresi dedicó íntegramente sus 20 años de carrera profesional al club rossonero. Con el conjunto italiano conquistó tres Ligas de Campeones y seis títulos de la Serie A. A pesar de su rivalidad en la cancha, ambos jugadores mantuvieron siempre un profundo respeto mutuo.

Según los informes, en 1997 Romario participó personalmente en el partido de despedida de Baresi celebrado en el estadio de San Siro. La leyenda brasileña calificó al defensa italiano como uno de los mejores futbolistas de su época, expresó sus condolencias a su familia y seres queridos, y concluyó expresando su agradecimiento con un «Gracias, Baresi».

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