Crean una tecnología para compartir datos entre smartphones mediante códigos QR

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Crean una tecnología para compartir datos entre smartphones mediante códigos QR

En el mundo de las tecnologías digitales modernas, las redes inalámbricas como Wi-Fi, Bluetooth o LTE se utilizan habitualmente para transferir datos de un dispositivo a otro. Sin embargo, según ixbt.com, un desarrollador ha presentado un sistema experimental llamado Decimen Optical Transfer que funciona sin conexión de red ni aplicaciones especiales. Este desarrollo único permite transferir archivos utilizando una pantalla y una cámara a través de una secuencia de códigos QR que cambian rápidamente, informa Ixbt.com. informa Ixbt.com.

El mecanismo de funcionamiento de la nueva tecnología se basa en el principio de transmisión de datos a través de un canal óptico. En este proceso, un smartphone muestra continuamente una serie de códigos QR diferentes en su pantalla, mientras que la cámara del segundo dispositivo los escanea secuencialmente. A continuación, un algoritmo de software especial ensambla los bloques recibidos y restaura por completo el archivo original.

Códigos Fountain y corrección de errores

Una tecnología conocida como códigos fountain juega un papel importante en el éxito del sistema. Gracias a ella, el programa previene la pérdida de fotogramas individuales. Incluso si la cámara no tiene tiempo de leer algunos códigos QR, el dispositivo receptor tiene la capacidad de restaurar completamente el archivo basándose en los datos restantes.

Cada código QR contiene no solo datos útiles, sino también información de servicio. Esto incluye el identificador de transmisión, el número de bloque, el tamaño del archivo y los parámetros de control necesarios para el ensamblaje correcto de los datos. Esto garantiza la estabilidad del proceso de transmisión.

Velocidad de transmisión y perspectivas

Durante las pruebas, el desarrollador alcanzó una velocidad de aproximadamente 128 KB/s sosteniendo los smartphones con la mano. Se descubrió que si los dispositivos se fijan en una posición estrictamente estática, la velocidad de transferencia de datos aumenta hasta 186–190 KB/s. Aunque estos indicadores son significativamente inferiores a las velocidades de Wi-Fi, Bluetooth o incluso NFC, el proyecto tiene ventajas únicas.

Distribuido por ahora bajo licencia MIT, este proyecto sigue siendo una demostración de concepto. El autor señala que, aunque la idea de transmitir datos a través de una pantalla ya había sido explorada anteriormente, él llegó a esta solución de forma independiente. En condiciones donde el Wi-Fi y otras interfaces están desactivados o completamente ausentes, este método puede servir como un canal de comunicación óptico alternativo.

Código QRTecnologíaSmartphoneTransferencia de datosProgramación
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Abror Shuhratov
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