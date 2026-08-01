Elon Musk recluta expertos en IA para SpaceX

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Elon Musk recluta expertos en IA para SpaceX

El mundialmente famoso empresario Elon Musk está contratando a ingenieros de primer nivel y profesionales calificados en SpaceX para crear y gestionar los clústeres de supercomputadoras más potentes dedicados a la IA. Según IXBT.com, se planea desplegar esta gigantesca infraestructura no solo en la Tierra, sino también en el espacio, en órbitas y en otros planetas. Así lo informa Ixbt.com informa .

La compañía tiene la intención de ampliar significativamente sus capacidades de computación para tareas de IA. Se espera que este paso acelere los procesos tecnológicos en el futuro y lleve el alcance de la exploración espacial a un nivel sin precedentes. Actualmente, los candidatos que deseen unirse al equipo de SpaceX deben enviar sus currículums a una dirección de correo electrónico especial.

El futuro de las tecnologías espaciales y la IA

El proceso de selección de especialistas tiene requisitos específicos: los aspirantes no solo deben ser maestros en su campo, sino también justificar por qué son dignos de este puesto. Las solicitudes presentadas deben incluir tres puntos principales que expliquen por qué son especialistas excepcionales. Este enfoque permite a la empresa seleccionar a los talentos más fuertes y novadores.

En una época en la que las tecnologías de IA se integran activamente en todos los sectores, la gestión de grandes centros de datos es de vital importancia. SpaceX, fundada por Elon Musk, mantiene su liderazgo en este aspecto y presta especial atención al desarrollo no solo de la fabricación de cohetes, tal como una infraestructura IT avanzada. Sin duda, este enfoque marcará el inicio de una nueva era en el mundo de la tecnología moderna.

Las tareas de los nuevos centros de computación

Los clústeres de supercomputadoras más potentes que se están creando no se limitarán a las tareas terrestres. Estas capacidades de cálculo jugarán un papel crucial en el apoyo a las misiones de la nave espacial Starship, la gestión de la red de satélites Starlink y la implementación de futuros proyectos astronáuticos.

Según los planes, esta infraestructura podría operar en el futuro de manera autónoma fuera de la Tierra, incluso en otros planetas. Esto ampliará drásticamente las capacidades de la humanidad en la exploración espacial y garantizará el éxito de expediciones espaciales a largo plazo.

Elon MuskSpaceXInteligencia ArtificialSupercomputadoraTecnologías Espaciales
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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