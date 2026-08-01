El Ajax ficha al centrocampista de la selección alemana Julian Brandt

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El Ajax ficha al centrocampista de la selección alemana Julian Brandt

El club neerlandés Ajax ha dado un golpe inesperado y sonado en el mercado de fichajes al incorporar a Julian Brandt, centrocampista de la selección alemana y exjugador del Borussia Dortmund. Según informa Goal.com, el experimentado futbolista, que se encontraba como agente libre, ha firmado un contrato de tres grands con el club de Ámsterdam. Así lo informa Goal.com informa .

El comunicado publicado por el departamento de prensa del club la noche del viernes fue una sorpresa absoluta no solo para los aficionados, sino también para muchos periodistas deportivos. Sin embargo, la directiva del Ajax había llevado a cabo negociaciones secretas sobre este fichaje durante varios meses y logró convencer al mediapunta alemán para mudarse a Ámsterdam a pesar de la competencia de otros clubes interesados.

Detalles del nuevo contrato

El acuerdo firmado por ambas partes entra en vigor de forma inmediata y será válido hasta el 30 de junio de 2029. Nacido el 2 de mayo de 1996 en Bremen, Alemania, se espera que Julian Brandt refuerce la plantilla con su rica experiencia profesional. A lo largo de su carrera, jugó a un gran nivel durante siete temporadas en el Borussia Dortmund, y antes de eso defendió los colores del Bayer Leverkusen durante más de cinco años.

Al comentar sobre el fichaje del experimentado jugador, que ha disputado 48 partidos con la selección alemana, el representante del club Jordi Cruyff destacó lo siguiente:

  • Julian eligió la opción del Ajax y estamos sumamente contentos por ello
  • Llevábamos meses negociando y él también tenía la oportunidad de fichar por otros clubes
  • Hemos incorporado a un jugador de élite con gran experiencia internacional y una mentalidad fantástica
Por su parte, al comentar la rapidez con la que se cerró la operación, Julian Brandt declaró: «Esta noticia probablemente habrá sido una sorpresa mayor para ustedes que para mí, pero los últimos días han sido muy emocionantes. Estoy muy feliz de estar aquí ahora».

Este fichaje representa para el Ajax no solo la oportunidad de conseguir a un jugador contrastado a coste cero, sino también un paso importante para aumentar la competitividad del equipo en el escenario europeo. Se espera que las habilidades de Brandt sobre el terreno de gruego y sus cualidades de liderazgo eleven el nivel de juego del equipo en la Eredivisie.

AjaxJulian BrandtBorussia DortmundFichajeEredivisie
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