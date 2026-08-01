El Bayern pone a tres jugadores en venta y renueva su plantilla

El Bayern de Múnich ha comenzado una remodelación drástica de su plantilla en el mercado de fichajes de verano. Max Eberl, director deportivo del gigante alemán, anunció públicamente que tres jugadores que ya no entran en los planes futuros del club han sido oficialmente puestos en la lista de transferibles y no jugarán con el primer equipo, incluso si deciden quedarse en Múnich. Así lo informa Goal.com informa .

Según ixbt.com y @iMiaSanMia, la directiva del Bayern ha iniciado una limpieza en la plantilla. En consecuencia, el centrocampista portugués João Palhinha, así como Sacha Boey y Bryan Zaragoza, han sido completamente descartados de los planes del club para la próxima temporada. Esta decisión demuestra el inicio de una nueva etapa en el equipo.

Renovación radical de la plantilla y fichajes

En su declaración, Max Eberl habló con firmeza sobre el futuro de los jugadores considerados prescindibles. Según él, aunque estos jugadores deseen quedarse en Múnich, no tendrán sitio en el primer equipo y se quedarán prácticamente sin minutos de juego. Por su parte, el Bayern fortalece sus filas incorporando a futbolistas jóvenes y prometedores.

Los muniqueses ficharon a Ismael Saibari procedente del PSV Eindhoven por 50 millones de euros. Asimismo, Nathaniel Brown fue traspasado desde el Eintracht de Fráncfort por 55 millones de euros. Cabe destacar que Brown había sido anteriormente uno de los principales objetivos del Manchester United. Al mismo tiempo, jugadores como Leon Goretzka y Raphaël Guerreiro abandonaron el equipo debido a la finalización de sus contratos.

El futuro de João Palhinha y las opciones en Inglaterra

Entre los futbolistas puestos en el mercado, el que más atención atrae es João Palhinha. El centrocampista portugués de 31 años se había incorporado al Bayern en julio de 2024 tras temporadas exitosas en el Fulham. Sin embargo, no logró consolidarse plenamente en Alemania, disputando apenas 986 minutos en todas las competiciones.

Posteriormente, el jugador regresó a Inglaterra para jugar en calidad de cedido en el Tottenham. Al contar con continuidad en el club londinense, anotó el gol de la victoria en la última jornada contra el Everton, desempeñando un papel fundamental en la salvación del equipo en la Premier League. Aunque el Tottenham tenía la opción de comprar su pase, al final se decantó por otros centrocampistas como Matheus Fernandes y Sandro Tonali.

En la actualidad, los servicios de João Palhinha despiertan el serio interés de otros representantes de la Premier League inglesa: el Aston Villa y el Newcastle United. Se presume que el propio jugador experimentado tiene el deseo de continuar su carrera precisamente en Inglaterra.