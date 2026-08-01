Un bloguero pierde el conocimiento al realizar una peligrosa acrobacia en moto acuática y choca contra un puente

En el estado de Georgia, EE. UU., el conocido bloguero Dylan Stepler sufrió un grave accidente tras perder conciencia mientras realizaba una peligrosa acrobacia en moto acuática.

Se informa que el bloguero estaba ejecutando un elemento de estilo libre llamado «nose ride», sentándose de espaldas en la parte delantera de la moto acuática. Sin embargo, en plena acrobacia, perdió el conocimiento inesperadamente.

Luego, la moto acuática sin control continuó avanzando a alta velocidad y se estrelló contra un puente de madera o muelle. Debido al fuerte impacto, el bloguero salió expedido hacia adelante y cayó al agua inconsciente.

Los amigos que presenciaron el incidente se acercaron de inmediato y lo sacaron del agua. De esta manera, se le salvó la vida al hombre.

El suceso demostró una vez más los peligros asociados con la realización de acrobacias complejas durante los deportes acuáticos extremos.