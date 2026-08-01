En Bangladés, una niña de 13 años recupera a su hijo de 7 meses por orden judicial

En Bangladés, una niña de 13 años recuperó a su hijo de siete meses tras una decisión judicial. Se informó que se casó a los 11 años con un joven de 20 años al que conoció a través de las redes sociales, y posteriormente tuvo un hijo.

La joven madre declaró que su esposo y su suegra le arrebataron al bebé y la expulsaron de la casa por la fuerza. Tras esto, la niña acudió a los tribunales exigiendo la devolución de su hijo.

El tribunal que examinó el caso dictaminó que el bebé de siete meses fuera entregado a su madre.

Este suceso ha vuelto a poner sobre la mesa el problema del matrimonio infantil en Bangladés, una práctica prohibida por ley pero que sigue ocurriendo. También se ha puesto el foco en la protección de los menores frente a la influencia de desconocidos en las redes sociales.