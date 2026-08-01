Un niño de 11 años fue atacado por un caimán mientras pescaba

En Florida, EE. UU., un niño de 11 años que estaba de vacaciones perdió un brazo tras el ataque de un caimán. La tragedia ocurrió mientras el menor pescaba junto a su padre.

Según se informó, Brody Terry, residente de Pensilvania, estaba pescando en la orilla con su padre cuando intentó devolver al agua un pez que había atrapado. En ese momento, un gran caimán salió inesperadamente del agua y se abalanzó sobre su brazo.

El padre del niño saltó inmediatamente al agua para salvar a su hijo e intentó abrir las mandíbulas del caimán. Sin embargo, debido a que el animal giró sobre sí mismo, el brazo derecho del niño sufrió graves lesiones.

Los médicos realizaron varias cirugías para salvar el brazo herido. Pero debido al grave daño, tuvieron que amputarlo a la altura de la muñeca.

Actualmente, Brody Terry ha sido dado de alta del hospital y se recupera en su casa en Pensilvania. Su familia ha creado un fondo de beneficencia para cubrir los gastos médicos. Según sus allegados, al niño le encantaba pescar, el béisbol y el fútbol. Ahora lucha por adaptarse a un nuevo estilo de vida mientras intenta continuar con sus pasatiempos.

Según la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, tras el incidente se encontró un caimán de casi 2,6 metros de largo, el cual fue sacrificado por la seguridad de las personas.

Los expertos señalan que aunque este tipo de incidentes con caimanes son poco frecuentes, instan a la población a tener precaución cerca de los cuerpos de agua, a no acercarse a los animales salvajes y a no alimentarlos.