El Real Madrid podría poner a Vinicius Junior en el mercado de fichajes

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El Real Madrid podría poner a Vinicius Junior en el mercado de fichajes

El Real Madrid ha indicado que estaría dispuesto a vender a la estrella brasileña Vinicius Junior en caso de que las negociaciones para un nuevo contrato se detengan por completo. Según la información difundida por ESPN, al acuerdo actual entre ambas partes le queda un año de vigencia, y la situación actual está provocando un gran revuelo en el mercado de fichajes. Así lo informa Goal.com informa .

La directiva del club blanco dejó claro que no tiene la intención de mejorar las últimas condiciones presentadas al futbolista brasileño. Esta intransigencia en el asunto de la renovación deja el futuro del jugador en el aire y traslada la decisión final por completo al propio deportista. Se espera que Vinicius se reincorpore a los entrenamientos de pretemporada en los próximos días.

El Arsenal vigila de cerca la situación

El Arsenal de Londres busca aprovechar el estancamiento contractual surgido en Madrid. Según los informes, la directiva del club inglés está estudiando minuciosamente los aspectos financieros de este traspaso y confía en tener una oportunidad idónea para incorporarlo a sus filas si el jugador decide marchar.

A pesar de ello, fuentes cercanas al futbolista afirman que hasta el momento no se han establecido contactos oficiales o directos con el club londinense. Se señala que tales retrasos en las negociaciones son un problema de larga data que persiste desde la temporada pasada.

La estatus del jugador en Madrid

Desde su llegada al Real Madrid en 2018, Vinicius Junior se ha convertido en uno de los futbolistas referentes del equipo. Logró marcar en dos finales de la Liga de Campeones y ocupó el segundo lugar en las votaciones del Balón de Oro 2024.

Aun así, a lo largo de la temporada pasada se notaron ciertos desacuerdos con su rendimiento bajo las órdenes de su exentrenador Xabi Alonso. En particular, su reacción emocional al ser sustituido en uno de los clásicos anteriores no pasó desapercibida para los medios.

Vinicius JuniorReal MadridArsenalFichajesLiga de Campeones
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